Россияне купили акций на триллион рублей

На индивидуальных инвестиционных счетах (их можно открыть в любой брокерской компании, а средства использовать как для совершения самостоятельных сделок, так и для передачи их в доверительное управление) только в 2017 году российские граждане разместили 28 миллиардов рублей. В результате общая сумма средств на них увеличилась до 45 миллиардов рублей, более чем удвоившись по сравнению с 2016 годом. Большей частью средств — а это около 33 миллиардов рублей — граждане не рискуют управлять самостоятельно, отдавая их в доверительное управление брокерам, констатировали в НАУФОР.

Что же касается финансовых инструментов, на которых частные инвесторы стремятся заработать, то их список уже довольно долгое время остается неизменным. Чаще всего россияне предпочитают вложения в акции российских компаний — на них приходится 38 процентов размещенных активов. «В течение 2017 года доля средств, инвестированных в корпоративные рублевые облигации, снизилась с 16 до 7 процентов. По итогам 2017 года произошло двукратное увеличение вложений в ОФЗ — 20 процентов по итогам 2017 года по сравнению с 11 процентами годом ранее. Доли вложений в иностранные акции, паи ПИФ и ETF незначительны и составляют от 2 до 5 процентов», — говорится в сообщении НАУФОР.

Московская область, Санкт-Петербург и Самые активные частные инвесторы традиционно проживают в центре страны. Ведущими регионами по количеству и динамике открываемых счетов являются Москва Нижегородская область . В то время как по уровню проникновения индивидуальных инвестсчетов, их количеству по отношению к общему числу населения лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Магаданская и Мурманская области. Впрочем, пока цифры небольшие — лидер, ЯНАО, демонстрирует лишь 0,52 процента проникновения, хотя и может похвастаться почти четырехкратной позитивной динамикой по сравнению с 2015 годом.