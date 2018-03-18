«Ижсталь» проведет реорганизацию по примеру «Эйбара»

Президент «Ижстали» Юрий Федоров сообщил об реорганизации по примеру испанского «Эйбара». Ижевский клуб намерен продавать акции всем желающим.

— Мы запустим IPO, — приводит сайт «Ижстали» слова Федорова. — Стоимость нашего клуба мы оценили примерно в миллиард рублей. В оценку стоимости вошли, в том числе, и ледовые площадки «Ижсталь», «Олимпиец» и «Чекерил». Около 20 процентов акций планируем выпустить на свободный рынок. Любой человек сможет купить акции нашего клуба и на деле доказать, что «Ижсталь» — народная команда.