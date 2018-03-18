Восемь новых газохранилищ планируется создать в Юго-Западном Китае

Чунцин , 18 марта / Синьхуа / — Китайская национальная нефтегазовая корпорация /КННК/ создаст в Юго-Западном Китае восемь новых газовых хранилищ общей активной емкостью 21 млрд куб. м, на эти цели планируется направить не менее 21 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/. О своем плане КННК рассказала на проходящем в Чунцине международном отраслевом форуме.

Реализовать его корпорация намерена в три этапа: сначала на двух истощенных газовых месторождениях близ города центрального подчинения Чунцин будут созданы газохранилища с проектной активной емкостью 1,28 млрд куб. м; после этого еще несколько месторождений будут превращены в объекты хранения газа /7 млрд куб. м/, ориентированные на Чэнду — административный центр провинции Сычуань — и прилегающие территории; и, наконец, будет создано стратегическое хранилище газа /13,46 млрд куб. м/ — согласно предварительному варианту, им может стать Шапинчанское газовое месторождение в окрестностях Чунцина.

Свое первое подземное хранилище газа /ПХГ/ Китай создал в 2000 году. На данный момент по всей стране действуют 25 ПХГ общей активной емкостью 11,7 млрд куб. м. -0-