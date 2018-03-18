Ещё
Восемь новых газохранилищ планируется создать в Юго-Западном Китае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восемь новых газохранилищ планируется создать в Юго-Западном Китае 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Чунцин, 18 марта /Синьхуа/ — Китайская национальная нефтегазовая корпорация /КННК/ создаст в Юго-Западном Китае восемь новых газовых хранилищ общей активной емкостью 21 млрд куб. м, на эти цели планируется направить не менее 21 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,3 юаня/. О своем плане КННК рассказала на проходящем в Чунцине международном отраслевом форуме.
Реализовать его корпорация намерена в три этапа: сначала на двух истощенных газовых месторождениях близ города центрального подчинения Чунцин будут созданы газохранилища с проектной активной емкостью 1,28 млрд куб. м; после этого еще несколько месторождений будут превращены в объекты хранения газа /7 млрд куб. м/, ориентированные на Чэнду — административный центр провинции Сычуань — и прилегающие территории; и, наконец, будет создано стратегическое хранилище газа /13,46 млрд куб. м/ — согласно предварительному варианту, им может стать Шапинчанское газовое месторождение в окрестностях Чунцина.
Свое первое подземное хранилище газа /ПХГ/ Китай создал в 2000 году. На данный момент по всей стране действуют 25 ПХГ общей активной емкостью 11,7 млрд куб. м. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Казахстан намерены увеличить товарооборот до 5 млрд долларов США к 2020 году Промышленное производство в Монголии в январе-феврале выросло на 14,2 проц. За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил 100 млрд юаней
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве89
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина246
ЦИК: Путин лидирует на выборах1779
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение