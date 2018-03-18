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Французское шампанское побило рекорд по продажам
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Французское шампанское побило рекорд по продажам 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Объем продаж французского шампанского в 2017 году достиг рекордного показателя и составил почти 4,9 миллиарда евро, главными странами-импортерами стали Великобритания, США и Япония, сообщили в Комитете шампанского Франции.
На пресс-конференции по экспорту шампанского представители комитета рассказали, что за последние 12 лет оборот шампанского в общей сложности увеличился на 1 миллиард евро, причем за пределами Европы оборот одного из самых известных французских напитков за этот же период вырос в два раза.
В комитете отметили, что в 2017 году экспорт шампанского впервые превысил внутреннее потребление этого напитка во Франции. Экспорт в Европу составил 26% общего оборота, экспорт за пределы Европы — 31%.
Представители комитета также подчеркнули, что Китай является перспективным рынком для экспорта французского шампанского.
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