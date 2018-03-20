Орловская область получит более 2,7 млрд рублей в 2018 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Орловской области заключило 30 соглашений с федеральными министерствами о предоставлении региону свыше 2,7 млрд рублей на реализацию в 2018 году государственных программ. Значительную часть этой суммы направят на поддержку аграриев в год сельского хозяйства и приобретение жилья для молодых семей и детей-сирот, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"В 2018 году в бюджет Орловской области поступят более 2,7 млрд рублей в рамках 30 соглашений с федеральными министерствами и ведомствами на реализацию государственных программ. Сумма субсидий на 4% больше, чем в 2017 году. Большую часть денег — около 1,5 млрд рублей, направят на поддержку сельского хозяйства, около 700 млн — на обеспечение жильем молодых семей, предоставление квартир детям-сиротам, на программы благоустройства и на строительство дорог в селах", — сказали в пресс-службе.

Еще порядка 188 млн рублей предназначены для ежемесячных денежных выплат при рождении третьего ребенка и компенсаций взносов на капремонт многоквартирных домов некоторым социальным категориям граждан. «Расходы на создание условий для обучения детей-инвалидов, оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям, а также развитие районных домов культуры и ремонт спортзалов в сельских школах превысят 140 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Из областного бюджета на все эти цели выделят софинансирование — 716 млн рублей, добавил собеседник агентства.