Федеральный центр выделит Орловщине 2,7 млрд рублей

В текущем году в бюджет Орловской области в рамках 30 соглашений с федеральными органами власти поступят средства из федерального бюджета.

По информации пресс-службы правительства региона, сумма федеральных субсидий на 4% превышает аналогичный показатель 2017 года. Общий объем поступлений в текущем году составит порядка 11,7 млрд рублей.

С федеральными министерствами и ведомствами в настоящее время подписаны 28 соглашений с общим объемом финансирования свыше 2,5 млрд рублей. Софинансирование из областного бюджета составит 716 млн рублей.

Департаментом сельского хозяйства Орловской области заключил 9 соглашений на сумму 1,5 млрд рублей.

Для обеспечения жильем молодых семей, предоставления жилых помещений детям-сиротам, на формирование современной городской среды, строительство сельских автодорог департамент строительства, ТЭК и ЖКХ подписал 5 соглашений на сумму 713 млн рублей.

Департаментом образования подписано 3 соглашения на сумму 34,5 млн рублей. Данные средства будут направлены на образование детей-инвалидов и создание в сельских школах дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом.

Управлением культуры и архивного дела заключено 3 соглашения на развитие и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Объем — 24,5 млн рублей.

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства подписал 2 соглашения на сумму 188 млн рублей. Средства многодетным семьям при рождении ребёнка и компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи департамент здравоохранения заключил 2 соглашения. Объем финансирования составил 81,7 млн рублей.

Также предусматривается предоставление Орловской области межбюджетных трансфертов в объеме 145,8 млн рублей на создание дополнительных мест в яслях и ясельных группах детских садов и субсидии в объеме 56,7 млн рублей на дооснащение детских поликлиник медицинскими изделиями.