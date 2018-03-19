Иранская PEDC подписала контракт на разработку месторождений Джофейр и Сепехр

Иранская компания Pasargad Energy Development Company (PEDC) подписала с Национальной иранской нефтяной компании (National Iranian Oil Company, NIOC) контракт на совместную разработку месторождений Сепехр и Джофейр в Иране , сообщает иранское агентство Shana. Ранее сообщалось об интересе к месторождениям со стороны российской «Зарубежнефти».

Капитальные затраты в проект разработки двух месторождений оцениваются в $2,426 млрд Согласно контракту, суммарный уровень добычи на двух месторождениях должен достичь 110 тыс. баррелей в сутки при совокупной добыче 512 млн баррелей в течение 20 лет.

В течение 20 лет Иран может получить $31 млрд доходов от разработки двух месторождений, заявил замглавы NIOC Голамрез Манучехри. При этом компания-разработчик месторождений получит доходы в размере $970 млн, уточнил он.

Месторождения Сепехр и Джофейр были открыты в 1976 году и расположены в провинции Хузестан, в 60 км к юго-западу от города Ахваз

В августе 2017 года турецкая компания Unit International заявляла, что совместно с «Зарубежнефтью» и иранской Ghadir Investment Company (GIC) изучит перспективы разработки нефтяных месторождений Даркуайн, Джофейр и Сепехр и газового месторождения Киш.