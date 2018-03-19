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Иранская NIOC договорилась с PEDC о совместной разработке двух месторождений в Иране
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Иранская NIOC договорилась с PEDC о совместной разработке двух месторождений в Иране 

Прайм 6 часов назад
Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) подписала соглашение с местной иранской компанией Pasargad Energy Development Company (PEDC) о совместной разработке двух месторождений в стране — Джофейр (Jofeir), Сепехр (Sepehr), сообщает иранское агентство Shana.
Агентство уточняет, что, по имеющимся оценкам, капитальные затраты на данный проект составят 2,4 миллиарда долларов. Данный договор подразумевает, что максимальный уровень производства достигнет уровня в 110 тысяч баррелей в день с совокупным уровнем добычи с двух месторождений в 512 миллионов баррелей в течение 20 лет.
Заместитель главы NIOC по вопросам инженерии и развития Голамреза Манучехри (Gholamreza Manouchehri) на церемонии подписания контракта в воскресенье выразил мнение, что Иран ожидает получить доходы в размере 31 миллиарда долларов от разработки двух месторождений на протяжении 20 лет. «При этом разработчик получит 970 миллионов долларов от проекта», — добавил он.
В середине августа 2017 года сообщалось, что турецкая энергокомпания Unit International, российская «Зарубежнефть» и иранская инвесткомпания Ghadir Investment Company (GIC) совместно изучат перспективы разработки трех нефтяных месторождений в Иране — Даркуайн (Darquain), Джофейр и Сепехр. Общие инвестиции по соглашению оценивались в 7 миллиардов долларов.
NIOC — 100%-ное дочернее предприятие министерства нефти Ирана. В сферу ответственности компании входит геологоразведка, добыча, транспортировка и экспорт сырой нефти, а также геологоразведка и добыча природного газа.
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