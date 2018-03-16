Россия намерена зарабатывать деньги на МКС

Игорь Комаров. Москва , 16 марта — «Вести. Экономика». Россия намерена к 2025 г. окупать половину затрат на эксплуатацию Международной космической станции (МКС) за счет коммерциализации, заявил гендиректор "Роскосмоса"

"Мы планируем к 2025 г. до 50% наших затрат на МКС окупать за счет и космического туризма, и проведения экспериментов, и коммерциализации использования МКС", — отметил Комаров, сообщает РИА «Новости» . Инвестиции стран-участниц МКС за все время существования проекта превысили $150 млрд, на поддержание и работу МКС тратят более $5 млрд в год.

Компания S7 озвучила планы взять МКС в концессию после 2024 г. и создать на основе станции транспортную систему, с помощью которой космонавты смогут обслуживать грузопоток, доставляемый грузовыми кораблями, собирать новые орбитальные конструкции. Это позволит снизить расходы на выполнение межпланетных перелетов.

В рамках Федеральной космической программы в 2016-2025 гг. на эксплуатацию МКС потратят более 250 млрд руб., в том числе в 2018 г. — 14 млрд руб. Эти деньги пойдут на приобретение космических кораблей и ракет для их запусков, поддержание оборудования станции, проведение опытов и медико-биологическое обеспечение экипажа.