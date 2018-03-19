ЦБ напечает 1 трлн на спасение «Траста» и Рост-банка

Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». Докапитализация санируемых «Траста» и «Рост банка» может превысить 1 трлн руб., сообщили Рейтер три источника, близких к ЦБР и одному из банков. По словам двух банкиров, узнавших эту информацию от Центробанка, оба банка получат в общей сложности 1,1 трлн руб. Третий источник, близкий к одному из санируемых регулятором банков, подтвердил, что сумма может быть такой, однако указал, что банки не получат ее сразу. Центробанк не ответил на запрос о сумме докапитализации, а также о том, как поддержка банков может отразиться на размере денежной массы.

История вопроса

В 2017 г. регулятор создал Фонд консолидации банковского сектора для оздоровления крупных банковских групп, проблемы которых уже нельзя было решить без помощи ЦБ РФ. Фонд наполняется ЦБ денежной эмиссией. Санация банка ФК «Открытие», входящего в топ-10 по активам, началась в августе 2017 г. и завершилась 12 января 2018 г. На спасение — докапитализацию группы «Открытие» — регулятор к февралю потратил 456 млрд руб. Из них 86 млрд руб. в примерно равной пропорции пошли на поддержку пенсионных фондов «ЛУКойл-гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ «РГС», а также «Росгосстраха». «Бинбанк» стал вторым из топ-10, попавшим под санацию через ФКБС. Его санация началась в сентябре 2017 г. ЦБ оценил спасение «Бинбанка» в 250-350 млрд руб. В сентябре ЦБ оценивал санацию «Бинбанка» и «Открытия» в 800 млрд руб. Банк «Траст» был санирован регулятором вместе с группой ФК «Открытие», в которую входит. «Рост банк» принадлежал совладельцу взятого ЦБР на санацию «Бинбанка» Микаилу Шишханову. Глава «Открытия» Михаил Задорнов в интервью телеканалу «Россия 24» в феврале 2018 г. заявил об юридическом объединении «Бинбанка» и «ФК Открытие» за один год. ФК «Открытие» и «Бинбанка» не прокомментировали пополнении капитала при помощи ЦБ.

Ссылки по теме

ЦБ: докапитализация Промсвязьбанка требует 200 млрд Задорнов: «Открытие» объединят с тремя банками АКРА: госдоля в банковском секторе выросла до 70% На докапитализацию группы ФК «Открытие» и группы «Бинбанка» Банк России уже потратил более 500 млрд руб. Кроме того, регулятор поддерживал их ликвидность и к февралю его депозиты в ФК «Открытие» составляли 380 млрд руб., в Бинбанке — 290 млрд руб. Оба банка в пятницу сообщили о возврате этих средств в Центробанк. Представитель ЦБР не ответил на вопрос, смогут ли средства, полученные от погашения депозитов, быть направлены в капитал «Траста» и «Рост банка». В отличие от материнских структур «Траст» и «Рост банк» капитал до сих пор не получали. В феврале 2018 г. председатель правления ФК «Открытие» Михаил Задорнов говорил в интервью Рейтер, что регулятор готовится создать банк плохих активов и выбирает между «Трастом» и «Рост банком». В четверг стало известно, что банки могут объединиться, а пресс-служба ФК «Открытие» объявила, что это важный шаг для создания банка непрофильных активов. В общей сложности у этих двух банков — более 1 трлн руб. непрофильных или проблемных активов. По подсчетам аналитиков S&P, ФК «Открытие», Бинбанку и Промсвязьбанку в 2017 г. пришлось потратить на резервы под потенциальные проблемы почти 930 млрд руб. Среди проблемных активов банка «Траст» — более 300 млрд руб. межбанковских кредитов, привлеченных от ФК «Открытие» и направленных на выкуп ценных бумаг и выдачу корпоративных кредитов, свидетельствуют данные банков на 1 февраля. "Рост банк" до санации систематически получал межбанковские кредиты от «родного» Бинбанка. К февралю 2018 г. межбанковские кредиты, привлеченные «Рост банком», превышали 780 млрд руб. и также были направлены на покупку бумаг и выдачу кредитов компаниям, свидетельствует российская отчетность «Рост банка».