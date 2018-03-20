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Банки по итогам депозитного аукциона разместили в ЦБ 2,6 трлн рублей при лимите в 2,9 трлн
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Банки по итогам депозитного аукциона разместили в ЦБ 2,6 трлн рублей при лимите в 2,9 трлн 

Банки.ру 18 часов назад
Фото: Ведомости
Центробанк по итогам депозитного аукционов, проведенного во вторник, 20 марта, привлек сроком на неделю 2 трлн 599,6 млрд рублей свободной ликвидности банков, что соответствовало объему предложения с их стороны при лимите аукциона 2,9 трлн. Такие данные приводятся на сайте регулятора.
В аукционе приняли участие 296 кредитных организаций из 63 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,25% до 7,5%, средневзвешенная ставка размещения составила 7,44% годовых.
Неделей ранее объем размещения средств банков в ЦБ сроком на семь дней составил 2 трлн 577,8 млрд рублей при лимите аукциона 3,67 трлн. Тогда же был проведен однодневный аукцион с объемом размещения 708 млрд при лимите на уровне 720 млрд рублей.
Кроме того, 14 марта состоялся двухдневный аукцион, по итогам которого ЦБ привлек от банков на депозиты 283,4 млрд рублей при лимите в 470 млрд, а 16 марта — аукцион со сроком пять дней: объем размещения составил 920 млрд рублей (на уровне лимита) при объеме предложения со стороны банков в 1 трлн 20,7 млрд
Средневзвешенные ставки на перечисленных аукционах варьировались в диапазоне 7,42—7,46% годовых.
Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Рекордный объем предложения со стороны банков по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января 2018 года — 3 трлн 386,5 млрд рублей. Максимальным разовым объемом размещения стал показатель недельного аукциона 13 февраля 2018-го — 3 трлн 54,4 млрд
На начало дня 20 марта в банковском секторе был отмечен рекордный структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 4 трлн 15,9 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с середины 2017 года.
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