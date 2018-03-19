Наблюдатель отметил высокую техническую оснащенность выборов в России

МОСКВА 19 мар — РИА Новости . Заместитель председателя Парламентского собрания союза Белоруссии России Валерий Воронецкий дал позитивную оценку прошедшим выборам президента РФ, отметив высокую техническую оснащённость избирательного процесса.

"Я должен сказать, что общая оценка очень положительная. Безусловно, все доклады и отчёты, которые идут с мест, свидетельствуют о том, что выборы президента РФ проходили в открытой, свободной, демократической и легитимной атмосфере и легитимным способом", — заявил Воронецкий во время пресс-конференции в информцентре ЦИК

Казани. Он отметил, что наблюдатели участвовали в мониторинге выборов в Москве, Санкт-Петербурге Калининграде , Ростове-на-Дону, Краснодаре

"Должен сказать, что общие впечатления очень хорошие. Обратила на себя (внимание) высокая техническая оснащённость избирательного процесса, а также открытость, прозрачность и транспарентность выборов, вовлеченность в выборы гражданского общества, общественных организаций", — добавил он.

По его словам, вовлеченность гражданского общества позволяет укрепить доверие общества к итогам выборов.

Чеченской Республике, Депутаты Парламентского собрания союза Белоруссии и России в воскресенье принимают участие в наблюдении за ходом выборов в РФ в составе миссии СНГ. Члены делегации посещают избирательные участки в Москве и Санкт-Петербурге, Калининградской и Ростовской областях, Татарстане Краснодарском крае . Возглавляет делегацию союзных парламентариев заместитель председателя Парламентского собрания, глава комиссии нижней палаты белорусского парламента по международным делам Валерий Воронецкий.

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