20 шикарных штук с AliExpress, которые стоит заказать 

20 шикарных штук с AliExpress, которые стоит заказатьПосле тяжелой рабочей недели самое время порадовать себя новыми штуками и гаджетами. Мы сделали почти всю работу за вас и собрали годные предложения с AliExpress.
1. Миниатюрная экшн камера
Поместится в любой карман, снимает 720p.
Цена: от 967 руб.
2. Фитнес браслет
Одна из самых доступных моделей со всем необходимым набором возможностей.
Цена: от 703 руб.
3. Универсальный штатив
Универсальное крепление подойдет для камер и смартфонов.
Цена: от 102 руб.
4. Ручной гравер
Работает от батареек, подойдет для большинства поверхностей.
Цена: 102 руб.
5. Оригинальные столовые приборы
Оригинальные приборы необычной расцветки удивят любого гостя.
Цена: от 507 руб.
6. Массажер для шеи Компактный массажер можно брать в долгие поездки и перелеты.
Цена: 1 235 руб.
7. Защищенная флешка
Без отпечатка пальца информация не считается и не сотрется.
Цена: 1 952 руб.
8. Портативная соковыжималка
Быстро превратить несколько фруктов в сок.
Цена: 999 руб.
9. Стильный ремень
Большой выбор ремней с автоматическими пряжками.
Цена: от 485 руб.
10. Футболка с покемонами
Для тех, кто до сих пор ловит монстров через смартфон.
Цена: 518 руб.
11. 3D-ночник
Стильный ночник для любого интерьера.
Цена: 1 715 руб.
12. Стакан для виски
С удобным держателем для сигары.
Цена: 991 руб.
13. Разделочная доска
Кухонная доска с контейнером для обрезков и отходов.
Цена: 1 012 руб.
14. Декоративный скотч
Подойдет для украшений и упаковки подарков.
Цена: от 49 руб.
15. Коврик для мыши
Большой выбор моделей и расцветок.
Цена: 159 руб.
16. Латунный канцелярский нож Очень прочный строительный инструмент для любых задач.
Цена: от 422 руб.
17. Модель парусника
Оригинальная модель, которую нужно собирать и раскрашивать самостоятельно.
Цена: от 609 руб.
18. Водонепроницаемый светильник
Походный светильник с солнечной батареей для зарядки.
Цена: 1 004 руб.
19. Буксировочный крюк
Универсальное прицепное устройство подойдет для большинства автомобилей.
Цена: 683 руб.
20. Электронные часы
Большой выбор настольных часов, с будильником и без, от сети и от батареек.
Цена: от 838 руб.
Удачных покупок!
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