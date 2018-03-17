20 шикарных штук с AliExpress, которые стоит заказать

20 шикарных штук с AliExpress, которые стоит заказатьПосле тяжелой рабочей недели самое время порадовать себя новыми штуками и гаджетами. Мы сделали почти всю работу за вас и собрали годные предложения с AliExpress.

1. Миниатюрная экшн камера

Поместится в любой карман, снимает 720p.

Цена: от 967 руб.

2. Фитнес браслет

Одна из самых доступных моделей со всем необходимым набором возможностей.

Цена: от 703 руб.

3. Универсальный штатив

Универсальное крепление подойдет для камер и смартфонов.

Цена: от 102 руб.

4. Ручной гравер

Работает от батареек, подойдет для большинства поверхностей.

Цена: 102 руб.

5. Оригинальные столовые приборы

Оригинальные приборы необычной расцветки удивят любого гостя.

Цена: от 507 руб.

6. Массажер для шеи Компактный массажер можно брать в долгие поездки и перелеты.

Цена: 1 235 руб.

7. Защищенная флешка

Без отпечатка пальца информация не считается и не сотрется.

Цена: 1 952 руб.

8. Портативная соковыжималка

Быстро превратить несколько фруктов в сок.

Цена: 999 руб.

9. Стильный ремень

Большой выбор ремней с автоматическими пряжками.

Цена: от 485 руб.

10. Футболка с покемонами

Для тех, кто до сих пор ловит монстров через смартфон.

Цена: 518 руб.

11. 3D-ночник

Стильный ночник для любого интерьера.

Цена: 1 715 руб.

12. Стакан для виски

С удобным держателем для сигары.

Цена: 991 руб.

13. Разделочная доска

Кухонная доска с контейнером для обрезков и отходов.

Цена: 1 012 руб.

14. Декоративный скотч

Подойдет для украшений и упаковки подарков.

Цена: от 49 руб.

15. Коврик для мыши

Большой выбор моделей и расцветок.

Цена: 159 руб.

16. Латунный канцелярский нож Очень прочный строительный инструмент для любых задач.

Цена: от 422 руб.

17. Модель парусника

Оригинальная модель, которую нужно собирать и раскрашивать самостоятельно.

Цена: от 609 руб.

18. Водонепроницаемый светильник

Походный светильник с солнечной батареей для зарядки.

Цена: 1 004 руб.

19. Буксировочный крюк

Универсальное прицепное устройство подойдет для большинства автомобилей.

Цена: 683 руб.

20. Электронные часы

Большой выбор настольных часов, с будильником и без, от сети и от батареек.

Цена: от 838 руб.

Удачных покупок!

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