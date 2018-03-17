Фонд Снуп Дога получил 45 миллионов долларов на конопляных стартапах

Фирма Casa Verde Capital, одним из основателей которой является знаменитый американский артист Снуп Дог, закрыла дебютный фонд в плюсе на 45 миллионов долларов, сообщает Techcrunch.

Компания занимается инвестированием и избрала для себя нестандартное поле деятельности — индустрия коноплеводства. Заинтересованные инвесторы уже вложили в фирму 45 миллионов долларов. Кто они, в компании не говорят, зато говорят, что специализируются на вспомогательной промышленности каннабиса. Это подразумевает, что фирму интересуют стартапы из категории «не касаясь растения».

Уже известно что венчурный фонд инвестировал 10 миллионов $ в сервис доставки медицинской марихуаны Eaze, 1 миллион $ в лабораторию Cannalysis и 13 миллионов $ в торговую платформу LeafLink.

“Мы придерживаемся мнения, что индустрия каннабиса станет одной из самых неотложных инвестиционных тем нашего поколения. ” — говорится на сайте компании.

Более подробно о своих проектах в фирме обещали рассказать в ближайшие дни.