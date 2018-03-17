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Фонд Снуп Дога получил 45 миллионов долларов на конопляных стартапах
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Фонд Снуп Дога получил 45 миллионов долларов на конопляных стартапах 

Русская Семерка 12 часов назад
Фото: Русская Семерка
Фирма Casa Verde Capital, одним из основателей которой является знаменитый американский артист Снуп Дог, закрыла дебютный фонд в плюсе на 45 миллионов долларов, сообщает Techcrunch.
Компания занимается инвестированием и избрала для себя нестандартное поле деятельности — индустрия коноплеводства. Заинтересованные инвесторы уже вложили в фирму 45 миллионов долларов. Кто они, в компании не говорят, зато говорят, что специализируются на вспомогательной промышленности каннабиса. Это подразумевает, что фирму интересуют стартапы из категории «не касаясь растения».
Уже известно что венчурный фонд инвестировал 10 миллионов $ в сервис доставки медицинской марихуаны Eaze, 1 миллион $ в лабораторию Cannalysis и 13 миллионов $ в торговую платформу LeafLink.
“Мы придерживаемся мнения, что индустрия каннабиса станет одной из самых неотложных инвестиционных тем нашего поколения. ” — говорится на сайте компании.
Более подробно о своих проектах в фирме обещали рассказать в ближайшие дни.
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