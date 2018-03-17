Egypt Air открыла бронь билетов на рейсы из Каира в Москву

Компания Egypt Air открыла бронирование билетов на рейсы из Каира в Москву

Ранее директор авиакомпании Сафуат Мусаллям говорил, что между Каиром и Москвой будет выполняться три рейса в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

13 марта российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам. В период проведения чемпионата мира по футболу (с 12 июня по 2 июля) рейсы будут ежедневными.

Авиасообщение между Египтом Россией было приостановлено по инициативе Москвы в ноябре 2015 г., после крушения над Синаем российского самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург . В результате катастрофы погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала произошедшее как теракт.