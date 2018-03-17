Ещё
Egypt Air открыла бронь билетов на рейсы из Каира в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компания Egypt Air открыла бронирование билетов на рейсы из Каира в Москву 

Ведомости 17 часов назад
Фото: Reuters
Египетская авиакомпания Egypt Air 16 марта открыла бронирование билетов на рейсы из Каира в Москву, которые возобновятся 12 апреля, сообщает газета «Аль-Ахрам» со ссылкой на представителя компании. Максимальная стоимость билета туда-обратно составит около $800, минимальная — примерно $380.
Ранее директор авиакомпании Сафуат Мусаллям говорил, что между Каиром и Москвой будет выполняться три рейса в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
13 марта российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Каир с 11 апреля. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам. В период проведения чемпионата мира по футболу (с 12 июня по 2 июля) рейсы будут ежедневными.
Авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено по инициативе Москвы в ноябре 2015 г., после крушения над Синаем российского самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала произошедшее как теракт.
В январе президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушло на урегулирование технических вопросов.
Ведомости: последние новости
«Нафтогаз» планирует обратить взыскание на российский газ в странах ЕС РБК узнал о масштабной проверке молочного рынка по поручению правительства «Тинькофф банк» инвестирует в развитие собственного оператора связи до 1 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»193
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию13
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам230
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России30
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение