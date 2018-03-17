Токен как предчувствие. Что даст инвесторам новый вид актива

Мировой рынок финансовых инструментов состоит из трех основных видов инструментов: акции, долговые инструменты и деривативы. В 2016 году номинальная стоимость всех акций составила $67 трлн, долговых инструментов — $99 трлн. Оценить капитализацию деривативов затруднительно. Банк международных расчетов говорит о номинальной стоимости всех контрактов в $542,4 трлн, но при этом отмечает, что их реальная стоимость равна $12,7 трлн.

Для большого числа компаний возможность привлечения финансирования на рынке через размещение традиционных финансовых инструментов ограничена или вовсе невозможна. Главные препятствия — зарегулированность рынка, недостаток источников фондирования, большое число посредников, высокие затраты на организацию размещения инструментов. На подготовку компании к IPO может уйти от года до трех лет, а результаты в виде объема и стоимости привлеченных средств будут весьма сомнительными.

России в условиях мировых санкций доступ компаний, в частности, стартапов, а также малого и среднего бизнеса к дешевому долгосрочному финансированию крайне ограничен. Таким образом, существует объективная потребность в разработке и реализации новых механизмов привлечения денег на рынке за счет выпуска новых видов активов.

Инвесторы в традиционные классы финансовых инструментов испытывают целый ряд сложностей при работе с такими инструментами. Например, для работы с многими инструментами фондового рынка нужен статус квалифицированного инвестора, нужно взаимодействовать с посредниками — брокерами биржами и т. д. Также отпугивают сравнительно низкая ликвидность самих инструментов, ограниченный функционал инфраструктуры для торговли с ними, низкая скорость расчетов по сделкам, отсутствие прозрачности.

Оформление сделок с такими инструментами, как правило, влечет обилие ненужной бумажной работы, регистрацию перехода прав собственности, например, на акции. Эти факторы существенно затрудняют доступ заемщиков и инвесторов на рынки капитала, и, как следствие, снижают объемы рынка капитала.

Зачем нужна токенизация

Токенизация — это процесс трансформации выпуска активов и осуществления сделок с ними в цифровое поле. Токен, выпускаемый в привязке к тому или иному типу актива, представляет собой новый вид актива, существующий в цифровом поле. Токенизировать можно любой класс активов, как неликвидных, так и ликвидных — акции, долговые инструменты, металлы, интеллектуальную собственность, недвижимость и пр. При токенизации важно обеспечить «привязку» токена к реальному активу. В противном случае стоимость такого токена будет стремиться к нулю.

Токенизация неликвидных активов позволяет достигнуть того же экономического эффекта, что и секьюритизация. То есть неликвидный актив трансформируется в ликвидный, что дает возможность привлечения финансирования на рынке.

Токенизация направлена на реализацию возможности частичной продажи объекта, например, недвижимости, на стороне его владельца, желающего привлечь финансирование, с сохранением права пользования активом. Также она позволяет инвестору посредством покупки токена приобрести часть актива, что увеличивает ликвидность последнего.

Есть резон токенизировать и ликвидные активы — публично торгуемые ценные бумаги. Например, можно выпустить токен на акции компании Applе. Покупатель такого токена получит экономический эффект, сопоставимый с приобретением самой акции Apple на Nasdaq. При этом, в отличии от покупки акции на классической бирже, инвестиции в токен не требует доступа к организованным торгам, заключения договора с брокером или (в ряде случаев) прохождения процедуры признания квалифицированным инвестором.

Осуществление выпуска токена и операций с ним происходит на блокчейне посредством исполнения ряда умных контактов (smart contacts). Это обеспечивает полную прозрачность операций, криптографическую защиту, высокую скорость расчетов, возможность заключать сделки на большие суммы и высокую ликвидность такого актива.

Как регулировать

Токенизация требует нового правового регулирования, которое бы выделяло токены в новый класс активов и позволяло обеспечить все перечисленные выше преимущества. На текущий момент в большинстве юрисдикций регуляторы идут по пути применения к такому классу активов уже имеющегося законодательства в отношении традиционных финансовых инструментов. Такой подход требует получения лицензий для предложения и торговли токенизированными активами. Возникают риски квалификации токенов как ценных бумаг, а также неясности и дополнительные проблемы в сфере налогообложения.

Результатом последнего мирового экономического кризиса 2008 года стало ужесточение глобального регулирования в отношении сделок с финансовыми инструментами (Закон Додда-Франка, EMIR, MiFiD I и II). С одной стороны, оно было направлено на обеспечение прозрачности рынка капитала, с другой — существенно затрудняет его функционирование.

Очевидно, что токенизация классических видов активов как новый способ привлечения финансирования имеет целый ряд существенных преимуществ, которые способствуют эффективному развитию и функционированию рынков капитала. Впрочем, масштабируемость рынка токенов, возможность увеличить объемы рынка капитала и повысить его ликвидность определяются не только внедрением инновационных решений в сфере цифровых технологий, но и развитием законодательного регулирования.