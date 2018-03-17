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Сбербанк выдаст администрации Псковской области коммерческий кредит на 500 млн рублей
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Сбербанк выдаст администрации Псковской области коммерческий кредит на 500 млн рублей 

Псковская губерния 17 часов назад
16 марта стали известны результаты определения поставщика услуги по предоставлению администрации Псковской области оммерческого кредита в размере 500 млн рублей: как сообщает сайт госзакупок, единственную заявку подал Сбербанк, он и признан победителем электронного аукциона. За оказанные услуги по предоставлению кредита казна переплатит 71 млн 493 тыс. рублей. Срок действия кредитной линии — с 27 апреля 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно (614 дней). Ставка составила 8,5 процентов годовых. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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