Сбербанк выдаст администрации Псковской области коммерческий кредит на 500 млн рублей 

16 марта стали известны результаты определения поставщика услуги по предоставлению администрации Псковской области оммерческого кредита в размере 500 млн рублей: как сообщает сайт госзакупок, единственную заявку подал Сбербанк, он и признан победителем электронного аукциона. За оказанные услуги по предоставлению кредита казна переплатит 71 млн 493 тыс. рублей. Срок действия кредитной линии — с 27 апреля 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно (614 дней). Ставка составила 8,5 процентов годовых. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».