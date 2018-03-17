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Две китайских компании вошли в топ-20 самых дорогих автобрендов мира
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Две китайских компании вошли в топ-20 самых дорогих автобрендов мира 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Как следует из опубликованного в марте рейтинга стоимости автобрендов, по версии Brand Finance, в свежий топ-20 вошли сразу два представителя Поднебесной — Haval и Geely. Первый за счет роста на 124% занимает 16 место, второй, добавив к и без того раскрученному бренду 62%, — 18-е, тогда как в 2017-м они были на 29 и 22 позициях соответственно. Бренд Haval оценивается на данный момент экспертами в 6,8 млрд долларов, Geely — 6,0. Для сравнения: идущий следом BYD — 3,4 млрд
"Китайские бренды добились значительного роста и достигли показателей ведущих мировых компаний. Во многом это произошло благодаря их успеху на домашнем рынке, который на данный момент является крупнейшим в мире. Эти бренды будут вскоре готовы выйти за пределы китайского рынка, и, что ожидаемо, начнут приобретать западные компании, чтобы развиваться на международном уровне", — сказал генеральный директор Brand Finance Дэвид Хей.
Судя по примеру Geely — это уже происходит. В феврале владелец этой компании стал крупнейшим акционером компании Daimler (которой принадлежит самый ценный автобренд мира — Mercedes-Benz), приобретя 9,7% акций. Благодаря сотрудничеству с немцами китайцы намерены сделать серьезный прорыв в производстве электромобилей. Напомним, в структуру Geely уже входят такие бренды, как шведский Volvo, британский Lotus и малайзийский Proton.
В случае с Haval такой сценарий, пожалуй, невозможен, поскольку это не самостоятельный бренд на авторынке — он входит в структуру Great Wall Motors. Однако общее число кроссоверов, проданных на местном и мировом рынках, — свыше 850 тысяч за 2017 год — красноречиво свидетельствует о глобальных амбициях производителя.
На российском рынке и Geely, и Haval предлагают по четыре модели автомобилей.
В топ-10 самых дорогих брендов вошли Mercedes-Benz, Toyota, BMW, Volkswagen, Honda, Nissan, Porsche, Ford, Audi и Chevrolet.
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