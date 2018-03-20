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В Омской области прекратят поставку газа для организаций-должников
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В Омской области прекратят поставку газа для организаций-должников 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Региональный поставщик газа — ООО «Газпром межрегионгаз Омск» — уведомил крупных потребителей-дебиторов о полном ограничении подачи (поставки) газа с 12 часов (омское время) 27 марта 2018 года (п.п. «е» п. 2 Правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2016 №1245).
Основанием для уведомления потребителей послужило неисполнение ими обязательств по плате за газ, значительное увеличение просроченной дебиторской задолженности (ПДЗ), отсутствие текущих платежей за потреблённое топливо.
Со стороны ресурсоснабжающей компании обязательства по поставкам топлива в необходимом для потребителей объёме выполняются строго в соответствии с действующими договорами поставки газа.
Так, будет ограничена подача газа теплоснабжающим организациям (ТСО) и частично выполняющим эти функции: МП г. Омска «Тепловая компания» (ПДЗ на первое марта 2018 года составляет 327,3 млн рублей), ООО «ТГКом» (ПДЗ 202,4 — млн рублей соответственно), ПО «Полёт» — филиал АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (70,9 — млн рублей), ООО Холдинговая компания «СТМ-Омск» (52,3 млн рублей), ОАО «ОКСК» (43,1 млн рублей), ООО «Котельная „Первый кирпичный“ (33,8 млн рублей), ООО „Тепловик-1“ Таврического района (27,1 млн рублей), ООО „Тепловик“ Полтавского района (7,9 млн рублей), ООО „Тепловая компания 2“ Москаленского района (2,4 млн рублей), а также иной категории потребителей — ООО „Сибагрохолдинг“ (18,6 млн рублей), ООО ТПК „Агрокультура“ (11,3 млн рублей), ООО „УК „Ясная поляна“ (3,2 млн рублей).
По действующему законодательству потребители-дебиторы обязаны своевременно перейти на резервные виды топлива (мазут, уголь) до погашения задолженности за потреблённый природный газ.
ООО „Газпром межрегионгаз Омск“ вынуждено начать применение крайних мер по отношению к злостным потребителям-должникам для обеспечения бесперебойных поставок газа в регион и своевременного предоставления ресурса добросовестным пользователям.
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