Ещё
Coca-Cola применит блокчейн для борьбы с принудительным трудом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Coca-Cola применит блокчейн для борьбы с принудительным трудом 

Прайм 18 часов назад
Фото: Прайм
Американская пищевая компания Coca-Cola совместно с Госдепом США и двумя компаниями запускают проект с использованием технологии блокчейн для создания реестра работников. Так компания намерена бороться с принудительным трудом, сообщает РБК со ссылкой на данные Reuters.
Госдеп отметил, что это первый крупный проект правительства в социальной сфере с применением блокчейна. По данным агентства, на компании, производящие продукты питания, оказывается большое давление, чтобы устранить риск принудительного труда в странах, где они получают, например, сахарный тростник.
"Исследование, выпущенное американской организацией Humanity United, показало, что большинство компаний, занимающихся продуктами питания и напитками, не справляются с решением этой проблемы", — сказано в сообщении. Coca-Cola входит в десятку глобальных компаний, которая обязалась к 2020 году провести исследования по вопросам применения принудительного труда.
Всего, по данным Humanity United, во всем мире почти 25 млн человек работают в условиях принудительного труда, причем 47% из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз" обещает не конфисковывать транзитный газ в счет компенсации "Газпрома" Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде марта упала до рекорда - 6,66% Неназванный инвестор выставил на продажу до 3,25 млн акций TCS Group
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»195
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию13
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам232
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России30
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение