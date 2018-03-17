В феврале россияне потратили на новые машины 126,5 млрд рублей

В феврале 2018 года российские покупатели потратили на покупку легковых автомобилей 126,5 млрд рублей, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». Напомним, что в январе этого года затрата на покупку машин составили 120,44 млрд рублей.

Таким образом, за первые два месяца этого года покупатели израсходовали на покупку новых легковушек почти 247 млрд рублей.

В феврале 2018 года больше всего средств на авторынке РФ потребители направили на покупку кроссоверов Hyundai Creta. Всего было куплено 5016 таких машин на общую сумму 5,3 млрд рублей. За тот же период покупатели израсходовали на машины KIA Rio (продано 6545 ед.) 5,26 млрд рублей, а на автомобили LADA Vesta (6129 ед.) — 4 млрд рублей. KIA Rio и LADA Vesta вошли, таким образом, в февральскую «тройку» моделей с самыми высокими показателями выручки с продаж.

Далее в рейтинге машин, на которые россияне израсходовали больше всего средств в феврале 2018 года, следуют три модели класса SUV. Так, на Volkswagen Tiguan, который разошелся в отчетный период в количестве 2204 ед., потребители потратили 3,86 млрд рублей, а на кроссоверы Toyota RAV4 (продано 1791 ед.) — 3,03 млрд рублей. Кроме того, покупатели приобрели в феврале 1889 внедорожников KIA Sportage на общую сумму 2,81 млрд рублей.

Добавим, что в прошлом месяце, согласно данным «Автостат Инфо», в России было продано 97 123 новых легковых авто, что на 13,4% превышает результат прошлого года (85 643 ед.).