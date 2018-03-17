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Казино PokerStars увидело угрозу для своего бизнеса в России
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Казино PokerStars увидело угрозу для своего бизнеса в России 

Прайм 4 часа назад
Фото: Прайм
Канадская Stars Group, которая владеет крупнейшим онлайн-ресурсом для игры в покер PokerStars, ожидает, что в мае 2018 года условия для операционной деятельности компании в России могут ухудшиться. Об этом говорится в презентации компании по итогам 2017 года, передает РБК.
Это связано с новым законом, который ограничивает взаимодействие российских платежных систем с иностранными операторами онлайн-игр, заявил гендиректор компании Рафи Ашкенази на конференц-звонке с инвесторами. По его словам, компания разрабатывает «стратегию по устранению возможных негативных последствий», но рассматривает потенциальное «финансовое блокирование» российского рынка и учитывает это в планируемых доходах в 2018 году. Отчитываясь по итогам прошлого года, Stars Group заявляла, что в этом году рассчитывает на $1,39–1,47 млрд выручки.
Речь идет о поправках в законы «О лотереях» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», который был принят в конце 2017 года, пояснил РБК директор по стратегическому развитию портала «Рейтинг букмекеров» Алексей Ткачук. По его словам, закон вводит реестр нелегальных операторов азартных игр и позволяет запрещать банкам и платежным системам проводить транзакции между этими операторам и резидентами России. Это значит, что внести депозит для игры на такой сайт или вывести средства с него станет значительно труднее, поясняет эксперт.
Работа онлайн-казино, в том числе и интернет-операторов покера, запрещена в России с 2009 года. С 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов, после чего операторы связи должны блокировать доступ к данным ресурсам.
Несмотря на эти меры, онлайн-казино по-прежнему присутствуют в Рунете.
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