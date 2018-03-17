Названы основные покупатели новых долговых облигаций России

Сложный политический фон не помешал инвесторам из Великобритании США предъявить высокий спрос на российский суверенный долг. Они стали основными покупателями новых евробондов «Россия-2029» и дополнительного выпуска евробондов «Россия-2047», говорится в заявлении «ВТБ Капитала» — единственного организатора сделки. Его цитирует «Интерфакс»

Минфин РФ в пятницу провел размещение новых 11-летних евробондов «Россия-2029» на $1,5 млрд, доходность долговых бумаг к погашению составила 4,625% годовых. Также был доразмещен выпуск евробондов «Россия-2047» на сумму $2,5 млрд с доходностью к погашению на уровне 5,25% годовых. Финальная книга заявок по обоим выпускам на пике составила около $7,5 млрд В транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов.

«Британские институциональные инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска «Россия-2047», 20% ушло инвесторам из США, 13% — российским инвесторам, 3% — азиатским, и 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов», — сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев . По его словам, 35% выпуска «Россия-2029» пришлось на российских инвесторов, 34% — на инвесторов из США, 22% было выкуплено инвесторами из Великобритании, остальные 9% ушли инвесторам из других регионов, включая Азию. Таким образом, всего британские инвесторы приобрели долговые бумаги обоих выпусков на общую сумму примерно $1,55 млрд, инвесторы из США — на $1,01 млрд

Средства, привлеченные от размещения новых евробондов, в объеме $3,2 млрд министерство собирается использовать для выкупа еврооблигаций выпуска «Россия-2030». В результате обмена, как полагают в Минфине, ведомство получит облигации выпуска совокупной номинальной стоимостью $5,79 млрд (без учета амортизации).