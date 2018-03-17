Ещё
Туркменский бизнес получит $3 млрд от государства на автомагистраль и калийный комбинат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туркменский бизнес получит $3 млрд от государства на автомагистраль и калийный комбинат 

Прайм 5 часов назад
АШХАБАД, 17 мар /ПРАЙМ/. Туркменские бизнесмены получили два контракта на общую сумму 3 миллиарда долларов на строительство высокоскоростной автомагистрали Ашхабад — Туркменабат (бывший Чарджоу) и калийного комбината, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».
Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал два соответствующих постановления, выступая на конференции в честь десятилетия создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).
Первый документ предписывает Центробанку Туркменистана за счет государственных средств через Акционерно-коммерческий банк Rysgal (Благоденствие) выделить СППТ кредит на 2,4 миллиарда долларов для финансирования строительства высокоскоростной автомагистрали Ашхабад — Туркменабат. Кредит выделяется на 20 лет под 1% годовых с пятилетним льготным периодом.
Второй документ поручает Центробанку Туркменистана за счет государственных средств через Акционерно-коммерческий банк Rysgal выделить СППТ кредит до 600 миллионов долларов на 11 лет под 3% годовых с четырехлетним льготным периодом. Этот кредит предназначен для финансирования строительства на месторождении калийных солей Тюбигатан в Лебапском велаяте (области) горнорудного обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений.
Подписывая эти документы, туркменский лидер подчеркнул, что такие важные проекты поручены туркменским компаниям, «учитывая их высокое мастерство».
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана — общественная организация, созданная по инициативе президента Бердымухамедова в марте 2008 года. В тот период на туркменском рынке, главным образом в строительстве и текстильной промышленности, доминировали турецкие компании. За десятилетний период местный бизнес значительно потеснил иностранные компании в сфере строительства, производстве продуктов питания и в ряде других отраслей.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз" обещает не конфисковывать транзитный газ в счет компенсации "Газпрома" Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде марта упала до рекорда - 6,66% "Газпром" приобретет турбины Siemens для строящейся Грозненской ТЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ336
В Госдуме оценили заявление Порошенко61
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля736
Украина пожаловалась в ООН174
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение