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Во Вьетнаме упали цены на iPhone
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Во Вьетнаме упали цены на iPhone 

Вьетнам сегодня 6 часов назад
Фото: Вьетнам сегодня
После появления новых флагманов от Samsung и Sony и празднования Нового Лунного года во Вьетнаме упали цены на телефоны моделей iPhone, став гораздо ниже тех, что указаны в Apple Store в США, Сингапуре и Гонконге, сообщает сайт Vietnam.net  Например, самая дорогая модель — 64-гигабайтный iPhone X — продается в Хошимине по цене 24 млн донгов (примерно 60 286 рублей или 1 055$). Это чуть ниже, чем цена, указанная в Apple Store США — 24,5 млн донгов. В российском же интернет-магазине за iPhone X просят от 79 990 рублей. Цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus также понизились на несколько сотен тысяч донгов.
Покупатели, не имеющие таких денег, могут приобрести заблокированные телефоны тех же моделей по еще более низкой цене. Заблокированный iPhone X обойдется уже в 20 млн донгов (примерно 50 238 рублей или 879$).
Аналитики советуют дождаться следующего падения цен, которое наступит с появлением на рынке новых моделей.
Источник: Vietnam.net
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