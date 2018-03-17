Подведены итоги работы налоговой службы, обозначены основные задачи на будущее

28 февраля состоялось заседание расширенной коллегии ФНС России , на котором

руководитель Службы Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за 2017 год, а также обозначил основные задачи на будущие периоды.

Открывая

коллегию Михаил Мишустин отметил, что в 2017 году ФНС России обеспечила

рекордные за последние 5 лет темпы роста налоговых поступлений в консолидированный

бюджет страны — более 17,3 трлн рублей, что почти на 20%, или на 2,9 трлн

рублей больше, чем в 2016 году. Увеличение поступлений составило 3,1% к ВВП. В федеральный бюджет поступило — 9,2 трлн. рублей, прирост составил 32%. Показатели

закона о федеральном бюджете на 2017 год исполнены на 102,6% (дополнительно

поступило 228 млрд рублей).

60%

(1,7 трлн рублей) прироста поступлений обеспечили ненефтегазовые доходы. Драйверами

роста стали налог на прибыль — 3,3 трлн рублей (рост на 18,8%) и НДС — 3,1 трлн

рублей (рост на 15,5%). Двузначные темпы роста также показали:

—

акцизы — 1,5 трлн рублей с ростом на 17,6%;

—

имущественные налоги — 1,2 трлн рублей с ростом на 11,9%.

—

НДФЛ — 3,3 трлн рублей с ростом на 7,7%, что выше роста заработной платы,

которая в 2017 году выросла на 7,2%.

Михаил

Мишустин отметил, что прирост поступлений по ненефтегазовым доходам произошел

не только благодаря росту ВВП (после снижения в 2015-16 годах) и законодательным изменениям. Около 400 млрд рублей, или четвертая часть в структуре прироста, обеспечены за счет налогового администрирования, что говорит о сокращении теневого сектора экономики и формирования более прозрачной

и конкурентной деловой среды.

Руководитель

ФНС России заявил, что именно синергетический эффект от внедрения современных

цифровых технологий в налоговое администрирование позволил добиться таких

результатов.

«Создаваемая

нами цифровая технологическая платформа позволяет непрерывно работать с гигантским массивом данных, совершенствовать взаимодействие с налогоплательщиками, — рассказал Михаил Мишустин. — Для нас важно понимать

каков был эффект администрирования на протяжении всего времени внедрения новых

технологий». Так с 2013 года налоговые поступления (без НДПИ) выросли на 4,5 трлн рублей (с 8,8 до 13,3 трлн рублей), или в полтора раза. В реальном

выражении за 5 лет рост ненефтегазовых доходов составил 17,7%, при росте

экономики на 1,2%. В целом с 2013 года рост налогов на 16 процентных пунктов

опередил рост экономики, за счет чего бюджет дополнительно получил 1,9 трлн

рублей.

Руководитель

ФНС России обратил внимание, что в рамках проекта по администрированию

иностранных организаций, оказывающих электронные услуги, компаниями

задекларировано 9,4 млрд рублей. На налоговый учет добровольно встали 143 крупнейшие иностранные организации.

Одной

из основных задач для налоговых органов в 2017 году стало обеспечение

эффективного администрирования страховых взносов. По итогам года во внебюджетные фонды поступило 5,8 трлн рублей, на 9,1% (на 483 млрд рублей)

больше 2016 года, в т.ч. в бюджет Пенсионного фонда — 4,5 трлн рублей, что на 8,7%, или почти на 360 млрд рублей больше, чем в 2016 году.

Дополнительно

к уточненному бюджету ПФР поступило 42 млрд рублей, к бюджету ФОМС — 27 млрд

рублей. При этом темп роста поступлений страховых взносов на 1,9 процентного

пункта превысил темп роста среднемесячной заработной платы (107,2%). Таким

образом, за счет превышения динамики поступлений над заработной платой

дополнительно поступило порядка 100 млрд рублей, в т.ч. по Пенсионному фонду

превышение составило 1,5 процентного пункта (60 млрд рублей). Доходы,

поступившие сверх установленных бюджетных показателей, позволят снизить

нагрузку на федеральный бюджет в части выделения трансферта на покрытие

дефицита бюджета Фондов.

Также

ФНС России была проведена большая работа по урегулированию задолженности по страховым взносам. Из 522 млрд рублей задолженности, принятой от государственных

внебюджетных фондов, образовавшейся на 1 января 2017 года, урегулировано более

173 млрд рублей. «Значительную долю составила накопленная задолженность индивидуальных

предпринимателей, рассчитанная исходя из восьмикратного размера МРОТ в случае

непредставления отчетности — 111 млрд рублей на начало 2018 года. Данная

задолженность не может быть взыскана в полном объеме в связи с фактическим

отсутствием доходов или прекращением налогоплательщиками предпринимательской

деятельности без снятия с налогового учета, — пояснил Михаил Мишустин. — Во избежание социальной напряженности руководством страны было принято решение о её списании (Федеральный закон от 28.12.2017

№ 436-ФЗ). Задача Службы на 2018 год — списать эту задолженность без участия налогоплательщиков по информации, которую нам передадут фонды. Работу

планируется завершить в мае 2018 года».

Руководитель

ФНС России рассказал, что внедрение в работу инновационных технологий позволило

концептуально поменять парадигму контрольной работы, планомерно снижать административную

нагрузку на налогоплательщиков. «Выездные проверки стали крайне редкой мерой

реагирования на нарушения налогового законодательства», — отметил Михаил

Мишустин. По итогам 2017 года количество выездных налоговых проверок снизилось

на 23% (с 26 до 20 тысяч), при этом их результативность выросла в 1,4 раза. Всего

за 5 лет число выездных проверок снизилось более чем в 2 раза.

Сегодня

основной акцент Служба делает на побуждение налогоплательщиков к созданию

прозрачной налоговой среды и добровольному уточнению налоговых обязательств. В 2017 году по результатам аналитической работы, в том числе благодаря работе АСК НДС, в бюджет дополнительно поступило 56 млрд рублей, что в 2 раза больше 2016

года, доля сомнительных вычетов за 3 квартал 2017 года снизилась до 0,7% —

более чем в 13 раз, в то время как в 3 квартале 2015 года она составляла 9%.

Михаил

Мишустин заявил, что тренд на снижение жалоб бизнеса по результатам выездных

проверок продолжается — в 2017 году их количество снизилось на 11%, а за 5 лет —

более чем на 32% (с 10,2 до 7 тысяч). Снижение жалоб способствует и снижению

судебных споров с бизнесом — их количество в 2017 году по сравнению с 2013

годом снизилось почти в 5 раз (с 53 до 11 тысяч), в том числе в 2017 году более чем на 9%.

Руководитель

ФНС России особо отметил, что в 2017 году наметился очень важный тренд при применении института банкротства. Службой усилена роль согласительных процедур,

направленных на погашение задолженности в рассрочку для сохранение бизнеса,

рабочих мест, а также деловой репутации налогоплательщика. Так, в 2017 году

заключено 741 мировое соглашение, что на 19% больше, чем в 2016 году.

Поступления в бюджет в рамках мировых соглашений составили 4,2 млрд рублей и выросли по сравнению с 2016 годом более, чем в 3 раза, а по сравнению с 2015

годом — в 14,3 раза. Данный тренд будет продолжен и в 2018 году. Всего же по итогам 2017 года при применении процедур банкротства компаниями перечислено в бюджет 101 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2016 году.

Говоря

о проектах, реализованных в 2017 году, руководитель ФНС России отметил успешно

проведенный первый этап реформы ККТ. «Мы провели всю необходимую работу по организации процесса. Во всех субъектах на базе Управлений были созданы

оперативные штабы с участием уполномоченных по правам предпринимателей и деловых сообществ, которые вели всю необходимую информационно-разъяснительную

работу. Для микро компаний, применяющих ЕНВД и патент, в соответствии с поручением Президента в конце 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий

налоговый вычет до 18 тыс. рублей для компенсации затрат на замену ККТ», —

подчеркнул Михаил Мишустин.

Сегодня

более 500 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 1,6 млн касс, что превышает

дореформенный парк касс на 40%. Пробито 28 млрд чеков на сумму свыше 18,7 трлн. руб., включая НДС — более 1,6 трлн. руб. Ежедневно пробивается более 120 млн чеков. По разным подсчетам выручка по каждой кассе в 1,5 раза больше, чем была до реформы.

Вторым

этапом реформы предусмотрен переход на кассы организаций и индивидуальных

предпринимателей в сфере торговли и общепита на патентной системе и ЕНВД

(применяющие наемный труд), что составляет порядка 1 млн касс. «Это очень

чувствительная категория налогоплательщиков, т.к. ранее они не применяли

кассовые аппараты. Задача Службы на текущий год — обеспечить их планомерный и безболезненный переход на новую технологию ККТ», — особо подчеркнул

руководитель ФНС России.

В 2017 году для защиты населения от недоброкачественных лекарств и оперативного

вывода недоброкачественных препаратов из оборота Службой реализован проект по маркировке лекарств, к которой подключились уже порядка 2 тысяч участников.

Зарегистрировано более 222 лекарственных препаратов, промаркировано более 8 млн упаковок.

Михаил

Мишустин отметил, что одна из задач Службы на ближайшую перспективу — интеграция

систем АСК НДС, ККТ и Маркировка и таким образом обеспечить транспарентность

рынка на основе достоверной информации о товарообороте в масштабах страны.

Служба

уже приступила к этой работе — запущен пилотный проект по автоматическому

отражению вывода меховых товаров из оборота через продажу в рознице. В перспективе вся фискальная информация автоматически будет отражаться в системе

ГИС Маркировка через онлайн-чек.

Михаил

Мишустин сообщил, что с 6 февраля 2018 года в соответствии с Постановлением

Сочи заработал механизм Tax Free. Теперь иностранные покупатели могут вернуть

НДС, включенный в состав суммы покупки на территории России . Важно, что и продавцы, которые участвуют в системе Tax Free, смогут получить к вычету НДС,

который вернули иностранцу.

На октябрь 2017 года намечен запуск Единого государственного реестра ЗАГС,

построенного на базе импортозамещающих технологий. Реестр заменит 6,4 тысячи

разрозненных региональных информационных систем органов ЗАГС, что позволит полностью

централизовать информацию об актах гражданского состояния, упростить процедуру

регистрации актов гражданского состояния и предоставления сведений, заложить

фундамент для создания реестра населения Российской Федерации.

В завершении своего доклада Михаил Мишустин отметил, что налоговые органы реализуют

множество масштабных проектов, на которые государство выделяет значительные

средства и Служба проводит оценку эффективности государственных инвестиций. Так,

при росте поступлений в полтора раза за 5 лет, расходы на содержание налоговых

органов выросли всего на 20% (в сопоставимых условиях без расходов на администрирование страховых взносов). Поступления доходов в расчете на 1 служащего налоговых органов за тот же период выросли в 1,5 раза (с 85,7 млн рублей в среднем на 1 служащего в 2013 году до более чем 130 млн рублей в 2017

году). И самое главное — если в 2013 году 1 рубль затрат на Службу принес

государству 96,5 рубля налогов, то в 2017 году — 123,4 рубля. Рост в 1,3 раза.

В коллегии приняли участие: Первый заместитель председателя Правительства

Федерации А. С. Кигим, Заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда

Российской Федерации Н. В. Петрова, Заместитель Председателя Фонда социального

страхования Российской Федерации А. П. Поликашин, Ректор Российской академии

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации В. А. Мау, представители федеральных органов власти, территориальных

налоговых органов и центрального аппарата ФНС России.