Что такое Форекс?

Форекс

является валютным рынком, или как его называют тейдеры — фондовым рынком. Он держится на спекуляциях с валютами, которые происходят там постоянно. Объём

рынка Форекс составляет 3 триллиона долларов в год. На этом рынке основной валютой

является доллар, на котором заключается до 80% всех сделок. В остальных сделках

преобладает евро — 10%, и еще 10% распределены равнозначно между оставшимися

валютами. К слову, многие брокерские компании, такие как Альпари представляющие

этот фондовый рынок

обучение предлагают как для новичков, так и опытных трейдеров.

На чём зарабатываются деньги?

Прибыль

получается благодаря спекуляции между валютными парами: валютой/полезными

ископаемыми, валютой/индексами, валютой/акциями. Индексы и акции представлены

только от крупных компаний, штат которых составляет не менее 10000 человек, и чей ежегодный доход не меньше 1000000 долларов в год. Спекуляция

осуществляется на купле-продаже.

Пример:

за один доллар можно приобрести одну акцию Twitter. Покупаем на два доллара две акции. Через 5 дней 2 акции Twitter стоят 50 долларов, таким образом, при продаже двух акций, которые были куплены 5 минут назад, можно получить 100 долларов. Итого за 5 минут прибыль составила 2500%.

Следовательно,

прибыль получается просто колоссальной.

Сколько можно

заработать на рынке Форекс?

Заработок

на Форекс неограничен. Есть множество трейдеров, зарабатывающих по 100% от инвестиционного портфеля ежедневно, а есть и те, кто ежедневно такие суммы

оставляют на рынке в убыток себе. В интернете о заработке на Форекс можно найти

множество статистик. На их основании можно сделать вывод, что профессиональные

трейдеры зарабатывают до 110-160% инвестиционного портфеля ежегодно. Причём, в большинстве случаев, такие трейдеры торгуют даже не своими деньгами, а средствами инвесторов. Прибыль трейдер получает в виде комиссионных за успешные

сделки. Плюсы такого заработка в том, что трейдер ничем не рискует и зарабатывает только на своих знаниях.

Начинающие

же трейдеры зарабатывают до 90% инвестиционного портфеля в год.

Таким

образом, вложив сумму в миллион рублей, трейдер получает ежегодно 900 000 рублей. Но не стоит думать, что это очень легко, ведь данная работа происходит

с живыми деньгами и высокой степенью риска, а значит эмоции будут зашкаливать.

Психология

трейдинга

Данное

направление знакомит новичка с теми характеристиками, которыми обладают рынок и сами трейдеры. Он узнаёт о задачах и целях всех участников рынка.