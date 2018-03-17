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Что такое Форекс?
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Что такое Форекс? 

Хот 9 часов назад
Фото: Хот
Форекс
является валютным рынком, или как его называют тейдеры — фондовым рынком. Он  держится на спекуляциях с валютами, которые происходят там постоянно. Объём
рынка Форекс составляет 3 триллиона долларов в год. На этом рынке основной валютой
является доллар, на котором заключается до 80% всех сделок. В остальных сделках
преобладает евро — 10%, и еще 10% распределены равнозначно между оставшимися
валютами. К слову, многие брокерские компании, такие как Альпари представляющие
этот фондовый рынок
обучение предлагают как для новичков, так и опытных трейдеров.
На чём  зарабатываются деньги?
Прибыль
получается благодаря спекуляции между валютными парами: валютой/полезными
ископаемыми, валютой/индексами, валютой/акциями. Индексы и акции представлены
только от крупных компаний, штат которых составляет не менее 10000 человек, и  чей ежегодный доход не меньше 1000000 долларов в год. Спекуляция
осуществляется на купле-продаже.
Пример:
за один доллар можно приобрести одну акцию Twitter. Покупаем на два доллара две  акции. Через 5 дней 2 акции Twitter стоят 50 долларов, таким образом, при  продаже двух акций, которые были куплены 5 минут назад, можно получить 100  долларов. Итого за 5 минут прибыль составила 2500%.
Следовательно,
прибыль получается просто колоссальной.
Сколько можно
заработать на рынке Форекс?
Заработок
на Форекс неограничен. Есть множество трейдеров, зарабатывающих по 100% от  инвестиционного портфеля ежедневно, а есть и те, кто ежедневно такие суммы
оставляют на рынке в убыток себе. В интернете о заработке на Форекс можно найти
множество статистик. На их основании можно сделать вывод, что профессиональные
трейдеры зарабатывают до 110-160% инвестиционного портфеля ежегодно. Причём, в  большинстве случаев, такие трейдеры торгуют даже не своими деньгами, а  средствами инвесторов. Прибыль трейдер получает в виде комиссионных за успешные
сделки. Плюсы такого заработка в том, что трейдер ничем не рискует и  зарабатывает только на своих знаниях.
Начинающие
же трейдеры зарабатывают до 90% инвестиционного портфеля в год.
Таким
образом, вложив сумму в миллион рублей, трейдер получает ежегодно 900 000  рублей. Но не стоит думать, что это очень легко, ведь данная работа происходит
с живыми деньгами и высокой степенью риска, а значит эмоции будут зашкаливать.
Психология
трейдинга
Данное
направление знакомит новичка с теми характеристиками, которыми обладают рынок и  сами трейдеры. Он узнаёт о задачах и целях всех участников рынка.
Хот: последние новости
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