Инвесторы купили российские евробонды на $200 млн в рамках амнистии капитала

Инвесторы выкупили суверенные российские евробонды на $200 млн в рамках амнистии капитала, следует из комментария руководителя управления рынков долгового капитала VTB Capital Андрея Соловьева . Общий объём размещения составил $4 млрд

«ВТБ Капитал выступил единственным организатором успешного доразмещения суверенных еврооблигаций РФ с погашением в 2047 году и размещения суверенных еврооблигаций РФ с погашением в 2029 году… В ходе транзакции были доразмещены 29-летние еврооблигации в объеме $2,5 млрд и доходностью 5,25%…Также в рамках сделки были размещены 11-летние еврооблигации объемом $1,5 млрд, доходностью 4,625%», — сказал он.

Обьем заявок, поданных в рамках амнистии капитала, составил $200 млн: «В рамках амнистии капитала общий объем аллоцированных бумаг по обоим выпускам составил 5% (от $4 млрд — RNS)».

Британские институциональные инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска «Россия-2047», инвесторы из США — 20%, российские инвесторы — 13%, азиатские — 3%, 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов.

35% выпуска «Россия-2029» пришлось на российских инвесторов, 34% — на инвесторов из США, 22% — на инвесторов из Великобритании , остальные 9% были выкуплены инвесторами из других регионов, включая Азию.

«Финальная книга заявок по обоим выпускам на пике составила около $7,5 млрд В транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов», — подвёл итог Соловьев.