Силуанов: РФ способна делать долгосрочные займы, несмотря на неблагоприятный новостной фон

МОСКВА , 17 марта. / ТАСС /. Объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций, поданных инвесторами из США Великобритании , континентальной Европы и Азии, превысил $7 млрд Россия подтвердила способность делать заимствования на длительные сроки по рыночным уровням, несмотря на не самый благоприятный новостной фон. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр финансов Антон Силуанов.

"Показательными результатами размещения стали сохранение высокого уровня спроса иностранных инвесторов на российский риск, несмотря на не самый благоприятный для России новостной фон, подтверждение способности России осуществлять заимствования на длительные сроки по рыночным уровням", — сказал министр.