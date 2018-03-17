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Силуанов: РФ способна делать долгосрочные займы, несмотря на неблагоприятный новостной фон
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Силуанов: РФ способна делать долгосрочные займы, несмотря на неблагоприятный новостной фон 

ТАСС 14 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций, поданных инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии, превысил $7 млрд Россия подтвердила способность делать заимствования на длительные сроки по рыночным уровням, несмотря на не самый благоприятный новостной фон. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр финансов Антон Силуанов.
"Показательными результатами размещения стали сохранение высокого уровня спроса иностранных инвесторов на российский риск, несмотря на не самый благоприятный для России новостной фон, подтверждение способности России осуществлять заимствования на длительные сроки по рыночным уровням", — сказал министр.
Еще одним показательным результатом выпуска, по мнению Силуанова, стало появление на рынке облигаций государств с формирующимися рынками «нового, по всей видимости, самого крупного и высоколиквидного суверенного выпуска-бенчмарка „Россия-2047“ в объеме $7 млрд по номиналу. Несмотря на это, Минфин принял решение ограничить объем размещения на уровне $4 млрд, оставив, таким образом, значительный объем неудовлетворенного спроса. „Мы сохраняем за собой возможность выхода на международные рынки капитала в течение текущего года с долговыми инструментами других сроков, а, возможно, и валют“, — пояснил глава российского ведомства.
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