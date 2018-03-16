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Докапитализация санируемых «Траста» и «Рост банка» обойдется ЦБ в более 1 трлн руб — СМИ
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Докапитализация санируемых «Траста» и «Рост банка» обойдется ЦБ в более 1 трлн руб — СМИ 

Прайм 15 часов назад
МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Докапитализация санируемых «Траста» и "Рост банка" может стоить Центробанку РФ более 1 триллиона рублей, пишет агентство Рейтер со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.
До сих пор обсуждалось, что оба банка получат в общей сложности 1,1 триллиона рублей, сообщили два банкира. Третий источник, близкий к одному из санируемых регулятором банков, подтвердил, что сумма может быть такой, при этом он уточнил, что банки не получат ее сразу.
Центробанк не ответил на запрос агентства о комментарии.
На докапитализацию "ФК Открытие" ЦБ выделил 456,2 миллиарда рублей, Бинбанка — 56,9 миллиарда рублей. Как отмечает агентство, регулятор также поддерживал их ликвидность и к февралю его депозиты в «ФК Открытие» составляли 380 миллиардов рублей, в Бинбанке — 290 миллиардов рублей. Оба банка в пятницу сообщили о возврате этих средств в Центробанк.
Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора три крупных российских банка: «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. В среду регулятор сообщил, что взял на санацию через ФКБС банк «Траст» и «Рост банк», которые входят в группы уже санируемых «ФК Открытие» и Бинбанка соответственно. В четверг пресс-служба банка «ФК Открытие» сообщила, что «Траст» и «Рост банк» могут быть объединены для создания банка непрофильных активов.
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