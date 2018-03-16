Докапитализация санируемых «Траста» и «Рост банка» обойдется ЦБ в более 1 трлн руб — СМИ

До сих пор обсуждалось, что оба банка получат в общей сложности 1,1 триллиона рублей, сообщили два банкира. Третий источник, близкий к одному из санируемых регулятором банков, подтвердил, что сумма может быть такой, при этом он уточнил, что банки не получат ее сразу.

Центробанк не ответил на запрос агентства о комментарии.

На докапитализацию "ФК Открытие" ЦБ выделил 456,2 миллиарда рублей, Бинбанка — 56,9 миллиарда рублей. Как отмечает агентство, регулятор также поддерживал их ликвидность и к февралю его депозиты в «ФК Открытие» составляли 380 миллиардов рублей, в Бинбанке — 290 миллиардов рублей. Оба банка в пятницу сообщили о возврате этих средств в Центробанк.