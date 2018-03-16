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Минфин разместил евробонды «Россия-47» на $2,5 млрд под 5,25% годовых
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Минфин разместил евробонды «Россия-47» на $2,5 млрд под 5,25% годовых
ТАСС
16 часов назад
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ТАСС
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ТАСС
, 16 марта.
Минфин
разместил евробонды «Россия-47» на $2,5 млрд под 5,25% годовых.
Средства от размещения евробондов в $3,2 млрд пойдут на выкуп облигаций «Россия-30».
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