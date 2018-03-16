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ЕБРР выделит 31 млн евро электросетевой компании в Казахстане
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ЕБРР выделит 31 млн евро электросетевой компании в Казахстане 

ИА Синьхуа 16 часов назад
Астана, 16 марта /Синьхуа/ — Европейский банк реконструкции и развития /ЕБРР/ предоставит кредит на 31 млн евро на модернизацию электросетей Мангистауской распределительной электросетевой компании. Об этом сегодня сообщила пресс-служба банка.
Ожидается, что наряду с кредитом ЕБРР будет предоставлен кредит от Зеленого климатического фонда /GCF/ в размере 5,3 млн долларов. Эти средства будут использованы в целях интеграции в сеть проектов возобновляемых источников энергии, реализация которых планируется в данном регионе.
Директор ЕБРР по энергетике и ресурсам в России, Кавказе и Центральной Азии Аида Ситдикова заявила, что банк продолжит поддержку возобновляемой энергетики и приватизации энергетического сектора в Казахстане.
На сегодня ЕБРР инвестировал более 8,7 млрд долларов в экономику Казахстана. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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