ЕБРР выделит 31 млн евро электросетевой компании в Казахстане

Ожидается, что наряду с кредитом ЕБРР будет предоставлен кредит от Зеленого климатического фонда /GCF/ в размере 5,3 млн долларов. Эти средства будут использованы в целях интеграции в сеть проектов возобновляемых источников энергии, реализация которых планируется в данном регионе.

Директор ЕБРР по энергетике и ресурсам в России , Кавказе и Центральной Азии Аида Ситдикова заявила, что банк продолжит поддержку возобновляемой энергетики и приватизации энергетического сектора в Казахстане

На сегодня ЕБРР инвестировал более 8,7 млрд долларов в экономику Казахстана. —0—