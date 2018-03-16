Импортозамещение — ключевой посыл. Доля зарубежных компаний составляет лишь одну десятую часть от общего объема вложений. Эти цифры журналистам телеканала «БСТ» и «Россия-24» в своем интервью озвучил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Планы на 2018 год — осилить рубеж в 350 миллиардов инвестиций. К 2022 году этот показатель должен вырасти до 600 миллиардов. В плане инвестиционной активности минувший год оказался не совсем удачным. Это сигнал для республиканских властей активизировать работу в данном направлении, отметил Глава региона. При этом Рустэм Хамитов добавил, что инвестиционный цикл составляет в среднем 5-7 лет: по прошествии этого времени и нужно ждать схода с конвейера готовой продукции.