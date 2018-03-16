Ещё
90% инвестиций в экономику Башкортостана — российский капитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

90% инвестиций в экономику Башкортостана — российский капитал 

Башкирское спутниковое телевидение 18 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Импортозамещение — ключевой посыл. Доля зарубежных компаний составляет лишь одну десятую часть от общего объема вложений. Эти цифры журналистам телеканала «БСТ» и «Россия-24» в своем интервью озвучил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Планы на 2018 год — осилить рубеж в 350 миллиардов инвестиций. К 2022 году этот показатель должен вырасти до 600 миллиардов. В плане инвестиционной активности минувший год оказался не совсем удачным. Это сигнал для республиканских властей активизировать работу в данном направлении, отметил Глава региона. При этом Рустэм Хамитов добавил, что инвестиционный цикл составляет в среднем 5-7 лет: по прошествии этого времени и нужно ждать схода с конвейера готовой продукции.
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
В лице «Роснефти» Башкортостан нашел надежного партнера В Башкортостане увеличился объём дорожного фонда Эффективное взаимодействие бизнеса и государства обсудили в Уфе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ328
В Госдуме оценили заявление Порошенко60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля735
Украина пожаловалась в ООН173
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение