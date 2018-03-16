Ещё
В лице «Роснефти» Башкортостан нашел надежного партнера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В лице «Роснефти» Башкортостан нашел надежного партнера 

Башкирское спутниковое телевидение 18 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Все взятые социальные обязательства компания выполняет в полном объеме. Так Рустэм Хамитов прокомментировал сотрудничество республики с крупнейшей нефтяной компанией страны.
Суммарный объем налоговых платежей «Башнефти», входящей в состав «Роснефти», в бюджет региона превышает 20 миллиардов рублей. Ежегодно растет и сумма выплачиваемых дивидендов.
Не свернута и благотворительная деятельность «Башнефти». На развитие большого спорта компания ежегодно направляет около 4 миллиардов рублей, при участии средств нефтегиганта строятся социальные объекты в нефтедобывающих муниципалитетах республики.
«Мы видим, что нацеленность на формирование нефтехимического кластера на основе уфимских заводов у «Башнефти» уже сложилась. И, конечно же, мы понимаем, что значительные инвестиции в развитие этого комплекса будут: в этом году уже начнутся, и в последующие они будут только нарастать. Поэтому иметь такого надежного партнера и, более того, участвовать в его деятельности — это существенный момент в экономической и производственной жизни республики», — отметил Глава региона в интервью каналам «БСТ» и «Россия-24».
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
В Башкортостане увеличился объём дорожного фонда 90% инвестиций в экономику Башкортостана – российский капитал Рустэм Хамитов провел встречу с ректором МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ336
В Госдуме оценили заявление Порошенко61
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля736
Украина пожаловалась в ООН174
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение