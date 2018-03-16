В лице «Роснефти» Башкортостан нашел надежного партнера

Все взятые социальные обязательства компания выполняет в полном объеме. Так Рустэм Хамитов прокомментировал сотрудничество республики с крупнейшей нефтяной компанией страны.

Суммарный объем налоговых платежей «Башнефти» , входящей в состав «Роснефти» , в бюджет региона превышает 20 миллиардов рублей. Ежегодно растет и сумма выплачиваемых дивидендов.

Не свернута и благотворительная деятельность «Башнефти». На развитие большого спорта компания ежегодно направляет около 4 миллиардов рублей, при участии средств нефтегиганта строятся социальные объекты в нефтедобывающих муниципалитетах республики.

«Мы видим, что нацеленность на формирование нефтехимического кластера на основе уфимских заводов у «Башнефти» уже сложилась. И, конечно же, мы понимаем, что значительные инвестиции в развитие этого комплекса будут: в этом году уже начнутся, и в последующие они будут только нарастать. Поэтому иметь такого надежного партнера и, более того, участвовать в его деятельности — это существенный момент в экономической и производственной жизни республики», — отметил Глава региона в интервью каналам «БСТ» и «Россия-24».