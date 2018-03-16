Рейтинг от уральских приставов: с кого удалось собрать 19 млрд рублей

За 2017 года сотрудники свердловского управления Федеральной службы судебных приставов собрали в бюджет более 19 млрд рублей. Об успехах в поиске должников и неплательщиков 16 марта отчитался руководитель управления Владимир Осьмак

В целом за год приставы успели отработать 2,224 млн исполнительных производств, в результате которых больше всего — 6, 607 млрд рублей — взыскано фискальных платежей: налогов и сборов. Это на 1 млрд больше, чем в 2016 году. Еще 2,052 млрд рублей взыскано долгов в сфере ЖКХ — больше на 323 млн позапрошлогоднего результата.

Росимущество на реализацию передано арестованного имущества на сумму более 2 миллиардов рублей, от продажи которого УФССП получило 149 миллионов рублей. Взыскателям передано имущества должников на сумму 36,72 млн рублей. По исполнительным производствам имущественного характера в течение 2017 года произведено 9 644 ареста имущества на общую сумму более 5 миллиардов рублей.

Весьма эффективно показала себя мера по запрету выезда за рубеж: чтобы выехать за пределы РФ должники отдали 451 миллион рублей, из них 632 тысячи — алименты. Всего же от алиментщиков взыскано более 336 миллионов рублей. Однако без денег за границу Российской Федерации принудительно выдворено 1694 иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших законы.