«Еврохим» вложит более 1 млрд руб. в создание распределительного центра на Ставрополье

»Стоимость распределительного центра составляет порядка 1,16 млрд рублей, примерные сроки сдачи — I квартал 2020 года", — пояснили в компании.

В распределительном центре будут храниться, упаковываться и отгружаться клиентам удобрения, производимые «Еврохимом», продукция иных производителей, средства защиты семян и растений. Предполагается, что общая емкость хранения составит 60 тыс. тонн, будет создано 85 рабочих мест. По планам, создание распределительного центра позволит сократить время отгрузки продукции.