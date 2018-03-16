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«Еврохим» вложит более 1 млрд руб. в создание распределительного центра на Ставрополье
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«Еврохим» вложит более 1 млрд руб. в создание распределительного центра на Ставрополье 

ТАСС 19 часов назад
СТАВРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. АО «Минерально-химическая компания „Еврохим“ построит высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений на территории индустриального парка в Невинномысске (Ставропольский край). Стоимость объекта составит 1,16 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе АО „Невинномысский Азот“ (входит в состав „Еврохима“).
»Стоимость распределительного центра составляет порядка 1,16 млрд рублей, примерные сроки сдачи — I квартал 2020 года", — пояснили в компании.
В распределительном центре будут храниться, упаковываться и отгружаться клиентам удобрения, производимые «Еврохимом», продукция иных производителей, средства защиты семян и растений. Предполагается, что общая емкость хранения составит 60 тыс. тонн, будет создано 85 рабочих мест. По планам, создание распределительного центра позволит сократить время отгрузки продукции.
"Еврохим" — агрохимическая компания, выпускающая азотные и фосфорные удобрения. География производственных активов охватывает Россию, Литву, Казахстан и Бельгию, а также Китай, где было запущено совместное предприятие.
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