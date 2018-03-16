«Еврохим» вложит более 1 млрд руб. в создание распределительного центра на Ставрополье 

СТАВРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. АО «Минерально-химическая компания „Еврохим“ построит высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений на территории индустриального парка в Невинномысске (Ставропольский край). Стоимость объекта составит 1,16 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе АО „Невинномысский Азот“ (входит в состав „Еврохима“).
»Стоимость распределительного центра составляет порядка 1,16 млрд рублей, примерные сроки сдачи — I квартал 2020 года", — пояснили в компании.
В распределительном центре будут храниться, упаковываться и отгружаться клиентам удобрения, производимые «Еврохимом», продукция иных производителей, средства защиты семян и растений. Предполагается, что общая емкость хранения составит 60 тыс. тонн, будет создано 85 рабочих мест. По планам, создание распределительного центра позволит сократить время отгрузки продукции.