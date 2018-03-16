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Статистика показала инвестиционный рост Севастополя
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Статистика показала инвестиционный рост Севастополя 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отчитался о росте инвестиций в Севастополь. За прошлый год было зафиксировано увеличение в 1,6 раза, по сравнению с предыдущим. Общий объем финансовых вложений оценивается примерно в 30,4 миллиарда рублей, отметило Федеральное Агентство Новостей.
Отвечая на вопросы журналистов о планах на 2018 год, чиновник объявил, что ожидается рост инвестиций в полтора раза и составит около 45 миллиардов рублей. Цель, поставленная перед экономистами до конца года — увеличить показатели 2016 года вдвое.
Большая часть средств — это бюджетные инвестиции, свыше 89% из них направлены в социальную инфраструктуру города. При этом, в качестве целевого показателя в Стратегии
социально-экономического
развития было установлено значение в 28,8 миллиарда рублей инвестиций — соответственно показатель был превышен
— Дмитрий Овсянников
Ранее сегодня председатель Госдумы по финансовому рынку заявил, что после создания биометрической системы в Крыму смогут работать любые российские банки.
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