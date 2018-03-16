Статистика показала инвестиционный рост Севастополя

Отвечая на вопросы журналистов о планах на 2018 год, чиновник объявил, что ожидается рост инвестиций в полтора раза и составит около 45 миллиардов рублей. Цель, поставленная перед экономистами до конца года — увеличить показатели 2016 года вдвое.

Большая часть средств — это бюджетные инвестиции, свыше 89% из них направлены в социальную инфраструктуру города. При этом, в качестве целевого показателя в Стратегии

социально-экономического

развития было установлено значение в 28,8 миллиарда рублей инвестиций — соответственно показатель был превышен

— Дмитрий Овсянников