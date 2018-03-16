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«Газпром» и Shell обсудили создание СП по проекту «Балтийский СПГ»
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«Газпром» и Shell обсудили создание СП по проекту «Балтийский СПГ» 

Rambler News Service 19 часов назад
«Газпром» и Shell обсудили создание совместного предприятия по проекту «Балтийский СПГ», говорится в сообщении российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и члена исполнительного комитета Shell Маартена Ветселаара.
«Участники встречи также рассмотрели статус проекта «Балтийский СПГ» и дальнейшие шаги по подготовке соглашения о совместном предприятии», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили ход и перспективы развития стратегического сотрудничества в газовой сфере. Особое внимание было уделено партнерству компаний в области сжиженного природного газа (СПГ). В частности, речь шла о проекте строительства третьей технологической линии СПГ-завода проекта «Сахалин-2». Важной темой встречи стал ход реализации проекта «Северный поток — 2».
В 2015 году «Газпром» и Shell подписали меморандум по реализации проекта строительства третьей технологической линии завода СПГ, а также соглашение о стратегическом сотрудничестве.
В 2017 году «Газпром» и Shell подписали основные условия соглашения о совместном предприятии, которое будет осуществлять реализацию проекта «Балтийский СПГ», и заключили рамочное соглашение о совместных исследованиях по данному проекту.
Проект «Балтийский СПГ» предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 млн тонн СПГ в год в порту Усть-Луга Ленинградской области.
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