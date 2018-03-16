«Газпром» и Shell обсудили создание СП по проекту «Балтийский СПГ»

«Газпром» и Shell обсудили создание совместного предприятия по проекту «Балтийский СПГ», говорится в сообщении российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и члена исполнительного комитета Shell Маартена Ветселаара.

«Участники встречи также рассмотрели статус проекта «Балтийский СПГ» и дальнейшие шаги по подготовке соглашения о совместном предприятии», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ход и перспективы развития стратегического сотрудничества в газовой сфере. Особое внимание было уделено партнерству компаний в области сжиженного природного газа (СПГ). В частности, речь шла о проекте строительства третьей технологической линии СПГ-завода проекта «Сахалин-2». Важной темой встречи стал ход реализации проекта «Северный поток — 2».

В 2015 году «Газпром» и Shell подписали меморандум по реализации проекта строительства третьей технологической линии завода СПГ, а также соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В 2017 году «Газпром» и Shell подписали основные условия соглашения о совместном предприятии, которое будет осуществлять реализацию проекта «Балтийский СПГ», и заключили рамочное соглашение о совместных исследованиях по данному проекту.