Российские автопроизводители получат более 102 млрд руб. промышленных субсидий в 2018 году

«Мы поддерживаем автопромышленность не по двум — по четырем направлениям. Действительно есть блок поддержки предприятий — это поддержка рабочих мест, затраты на соответствие стандартам «Евро-5», энергоресурсы. В этом году блок промышленных субсидий составит более 102 млрд рублей», — сказал Мантуров, его слова привел RNS официальный представитель Минпромторга.

Мантуров отметил, что запущенные во второй половине 2017 года адресные программы поддержки позволили привлечь на рынок покупателей, которые ранее не могли себе позволить купить автомобиль — в их числе молодые и многодетные семьи.

«Учитывая уже имеющийся положительный опыт, эти меры станут ключевыми мероприятиями поддержки спроса в автомобильной промышленности в 2018 году — на них будет направлено более 13,5 млрд рублей, плюс 10,5 млрд рублей — компенсация процентов по кредитам прошлых лет. Также в этом году мы продлили меру поддержки спроса на газомоторную технику — в объеме 2,5 млрд рублей, включая технику на сжиженном природном газе», — сказал министр промышленности и торговли РФ

Также глава Минпромторга напомнил о продолжении программ субсидирования процентов по инвесткредитам (предусмотренный объем финансирования на 2018 год составляет 4,37 млрд рублей) и поддержка проектов по приоритетным направлениям развития автомобильной промышленности.

«В 2017-2018 годах мы оказали и планируем оказать финансовую поддержку в общей сложности 16 проектам на общую сумму более 1,3 млрд рублей. При этом, количество проектов может быть увеличено: объявлен отбор новых технологических направлений. Что касается поддержки спроса, то, как мы неоднократно заявляли в 2018 году, программа обновления парка продолжена не будет в связи с выполнением ключевой задачи — за три последних года с помощью этой меры было продано более 1,2 млн транспортных средств», — отметил Мантуров.