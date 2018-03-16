En+ прогнозирует выработку электроэнергии в 2018 году на уровне 68 млрд кВт•ч

«Ожидается, что производство электроэнергии в 2018 году будет стабильным на уровне 68 ТВт•ч», — отмечает компания

В 2017 году выработка электроэнергии на станциях En+ Group [снизилась] (https://rns.online/energy/En-sokratila-virabotku-elektroenergii-v-2017-godu-na-1—do-684-mlrd-kVtch-2018-03-16/) на 1% по сравнению с показателем 2016 года и составила до 68,4 млрд кВт•ч.

Чистая прибыль энергетического дивизиона компании в 2017 году выросла на 22,5% — до $223 млн Выручка возросла на 30,3% — до $3,235 млрд Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 39,5% — до $1,147 млрд