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«Ростех» и «Росатом» локализуют производство оборудования для мусоросжигательных заводов
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«Ростех» и «Росатом» локализуют производство оборудования для мусоросжигательных заводов 

Rambler News Service 19 часов назад
Госкорпорация «Ростех» и госкорпорация «Росатом» локализуют в Московской области производство оборудования для мусоросжигательных заводов, сообщает пресс-служба «Ростеха»
Контракт на общую сумму 20 млрд рублей подписали «Атомэнергомаш» (входит в «Росатом») и АГК-1 (дочерняя структура компании «РТ-Инвест», входящей в «Ростех»).
Как отмечает госкорпорация, котельное оборудования для проекта дочерней компании «РТ-Инвест» по строительству мусоросжигательного завода в Московской области уже запущено в производство. Договор предусматривает производство, поставку и установку двенадцати единиц котельного оборудования — по три на каждый завод, — а также четырех турбин и воздушных конденсаторов. Уже начато изготовление пароперегревателей, экономайзеров и другого оборудования, входящего в состав котельной установки.
Согласно условиям сделки отгрузка оборудования должна произойти в 2019-2020 годы.
Как сообщили в «Атомэнергомаше», котельное оборудование производится на площадке завода «ЗиО-Подольск» — одного из крупнейших изготовителей подобной техники в стране. Предприятие имеет опыт производства оборудования для соответствующих объектов. В частности, в девяностых и нулевых годах на нем были спроектированы и изготовлены котельные установки для заводов в Германии и России.
Заводы по переработке отходов будут строиться по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova. Мощность каждого из четырех объектов в Московской области составит 700 тыс. тонн переработки ежегодно с выработкой 70 МВт электроэнергии.
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