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«РЕСО-Гарантия» не приняла решение о проведении IPO
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«РЕСО-Гарантия» не приняла решение о проведении IPO 

Rambler News Service 20 часов назад
Страховая компания «РЕСО-Гарантия» не принимала решение о проведении IPO, сообщил RNS заместитель генерального директора компании Игорь Иванов.
«Никаких решений на эту тему (выход компании на IPO — RNS) не принято, ни в части самого факта размещения, ни в части банков, ни в части сроков», — сказал Иванов, отвечая на соответствующий вопрос.
16 марта Reuters со ссылкой на источники сообщило, что «РЕСО-Гарантия» планирует выйти на IPO в апреле 2017 года. По данным агентства, в качестве агентов по размещению акций компания выбрала Bank of America Merril Lynch, Citi, ВТБ, Сбербанк, "Ренессанс капитал", Deutsche Bank и Societe Generale.
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