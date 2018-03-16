«РЕСО-Гарантия» не приняла решение о проведении IPO

«Никаких решений на эту тему (выход компании на IPO — RNS) не принято, ни в части самого факта размещения, ни в части банков, ни в части сроков», — сказал Иванов, отвечая на соответствующий вопрос.