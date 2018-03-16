Ещё
«Уралсиб» прогнозирует рост капитализации TCS Group Олега Тинькова примерно на 27%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уралсиб» прогнозирует рост капитализации TCS Group Олега Тинькова примерно на 27% 

Rambler News Service 20 часов назад
«Уралсиб» ожидает роста стоимости акций TCS Group Holding, головной компании Тинькофф банка и «Тинькофф страхования», примерно на 27% и повысил рекомендацию до покупать, следует из отчета «Уралсиба».
Банк повысил прогноз по до $30 за глобальную депозитарную расписку (равна одной акции). Сейчас стоимость GDR TCS Group Holding на Лондонской фондовой бирже составляет около $23,6.
«Несмотря на то что котировки находятся вблизи своих рекордных уровней, мы считаем, что растущий быстрее рынка (и более рентабельный) бизнес, при сохранении адекватного качества активов, оправдывает дальнейший рост стоимости банка. В текущий момент на котировки, по-видимому, оказывает давление продажа в рынок пакета акций банка (1,8%) одним из фондов Baring Vostok (по сообщениям СМИ, «в связи сзавершением своей деятельности»). В ноябре 2017 года пакет около 8% акций продавал Олег Тиньков, что также тогда оказывало давление на бумаги, но эффект оказался временным», — указано в обзоре.
Специалисты «Уралсиба» также повысили прогноз по росту чистой прибыли Тинькофф банка на 23-25%.
«Мы повысили нашу оценку Тинькофф Банка с учетом того, что по ряду показателей банк демонстрирует динамику заметно лучше, чем мы ожидали… Также мы заложили корректировки с учетом перехода на стандарт МСФО 9 в 1 кв. 2018 г., продлили нашу модель до 2020 г. и, кроме того, теперь исходим из более низкой стоимости капитала. Наша текущая модель предполагает ROAE в 2020 г. немного ниже 50%, а в постпрогнозном периоде ROAE повышен с 41% до 48%. Наши прогнозы по чистой прибыли на 2018–2019 гг. повышены на 23–25%», — говорится в отчете.
Rambler News Service: последние новости
«Нафтогаз» пообещал не конфисковывать транзитный газ в счет взыскания $2,56 млрд с «Газпрома» РСТ не ожидает значительного роста спроса на туры в Египет после открытия авиасообщения с Каиром Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков осталась на уровне 6,91%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ306
В Госдуме оценили заявление Порошенко63
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля732
Украина пожаловалась в ООН167
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение