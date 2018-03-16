«Уралсиб» прогнозирует рост капитализации TCS Group Олега Тинькова примерно на 27%

«Уралсиб» ожидает роста стоимости акций TCS Group Holding, головной компании Тинькофф банка и «Тинькофф страхования», примерно на 27% и повысил рекомендацию до покупать, следует из отчета «Уралсиба».

Банк повысил прогноз по до $30 за глобальную депозитарную расписку (равна одной акции). Сейчас стоимость GDR TCS Group Holding на Лондонской фондовой бирже составляет около $23,6.

«Несмотря на то что котировки находятся вблизи своих рекордных уровней, мы считаем, что растущий быстрее рынка (и более рентабельный) бизнес, при сохранении адекватного качества активов, оправдывает дальнейший рост стоимости банка. В текущий момент на котировки, по-видимому, оказывает давление продажа в рынок пакета акций банка (1,8%) одним из фондов Baring Vostok (по сообщениям СМИ, «в связи сзавершением своей деятельности»). В ноябре 2017 года пакет около 8% акций продавал Олег Тиньков , что также тогда оказывало давление на бумаги, но эффект оказался временным», — указано в обзоре.

Специалисты «Уралсиба» также повысили прогноз по росту чистой прибыли Тинькофф банка на 23-25%.

«Мы повысили нашу оценку Тинькофф Банка с учетом того, что по ряду показателей банк демонстрирует динамику заметно лучше, чем мы ожидали… Также мы заложили корректировки с учетом перехода на стандарт МСФО 9 в 1 кв. 2018 г., продлили нашу модель до 2020 г. и, кроме того, теперь исходим из более низкой стоимости капитала. Наша текущая модель предполагает ROAE в 2020 г. немного ниже 50%, а в постпрогнозном периоде ROAE повышен с 41% до 48%. Наши прогнозы по чистой прибыли на 2018–2019 гг. повышены на 23–25%», — говорится в отчете.