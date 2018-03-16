Fitch: Рынок страхования в РФ без учета «жизни» может в 2018 г вернуться к слабому росту

Российский страховой рынок без учета сегмента страхования жизни может после прошлогоднего сокращения вернуться к слабому росту в 2018 году, говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch Ratings

"Fitch Ratings ожидает, что после сокращения на 2% в 2017 году и вялого роста на фоне экономического спада в 2015-2016 годах российский сектор страхования, иного, чем страхование жизни, вернется к слабому росту в 2018 году благодаря повышению потребления", — сообщило Fitch.

В сообщении рейтингового агентства также говорится, что, несмотря на более высокие темпы роста страхования жизни в 2008-2017 годах, рынок без учета «жизни» все же является более развитым, сформированным. «Структура рынка страхования, иного, чем страхование жизни, остается в целом без изменений, с достаточно полной структурой видов страхования», — отмечает Fitch.