Ещё
Fitch: Рынок страхования в РФ без учета «жизни» может в 2018 г вернуться к слабому росту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Fitch: Рынок страхования в РФ без учета «жизни» может в 2018 г вернуться к слабому росту 

Прайм 20 часов назад
Российский страховой рынок без учета сегмента страхования жизни может после прошлогоднего сокращения вернуться к слабому росту в 2018 году, говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch Ratings.
"Fitch Ratings ожидает, что после сокращения на 2% в 2017 году и вялого роста на фоне экономического спада в 2015-2016 годах российский сектор страхования, иного, чем страхование жизни, вернется к слабому росту в 2018 году благодаря повышению потребления", — сообщило Fitch.
В сообщении рейтингового агентства также говорится, что, несмотря на более высокие темпы роста страхования жизни в 2008-2017 годах, рынок без учета «жизни» все же является более развитым, сформированным. «Структура рынка страхования, иного, чем страхование жизни, остается в целом без изменений, с достаточно полной структурой видов страхования», — отмечает Fitch.
По данным ЦБ РФ, страховой рынок России в 2017 году вырос в целом на 8,3%, до 1,279 триллиона рублей. Сегмент страхования жизни за отчетный период вырос на 53,7%, до 331,5 миллиарда рублей.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз" обещает не конфисковывать транзитный газ в счет компенсации "Газпрома" Туркменский бизнес получит $3 млрд от государства на автомагистраль и калийный комбинат Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде марта упала до рекорда - 6,66%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ281
В Госдуме оценили заявление Порошенко58
Украина пожаловалась в ООН164
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля730
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве12
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение