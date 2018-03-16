Trafigura в апреле станет основным покупателем нефти Urals у «Роснефти»

Нидерландская нефтетрейдинговая компания Trafigura вернет с апреля 2018 года статус основного покупателя нефти марки Urals у «Роснефти» , сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Trafigura укрепит свое доминирующее положение в торговле нефтью Urals с «Роснефтью» с апреля, когда истечет пятилетний контракт «Роснефти» с Vitol и Glencore», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, Glencore останется крупным покупателем нефти у «Роснефти», в то время как у Vitol не останется действующих контрактов с российской компанией.

«Роснефть», Trafigura, Glencore и Vitol отказались от комментариев.

В конце января прошлого года сообщалось, что трейдинговая компания Glencore [стала] (https://rns.online/energy/Glencore-stala-krupneishim-pokupatelem-nefti-Urals-u-Rosnefti-2017-01-31/) крупнейшим покупателем российской нефти Urals у «Роснефти», обойдя компанию Trafigura.

Trafigura — нидерландская компания, специализирующаяся на торговле металлами и углеводородным сырьем.