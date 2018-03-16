Ещё
Trafigura в апреле станет основным покупателем нефти Urals у «Роснефти»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Trafigura в апреле станет основным покупателем нефти Urals у «Роснефти» 

Rambler News Service 21 час назад
Нидерландская нефтетрейдинговая компания Trafigura вернет с апреля 2018 года статус основного покупателя нефти марки Urals у «Роснефти», сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
«Trafigura укрепит свое доминирующее положение в торговле нефтью Urals с «Роснефтью» с апреля, когда истечет пятилетний контракт «Роснефти» с Vitol и Glencore», — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, Glencore останется крупным покупателем нефти у «Роснефти», в то время как у Vitol не останется действующих контрактов с российской компанией.
«Роснефть», Trafigura, Glencore и Vitol отказались от комментариев.
В конце января прошлого года сообщалось, что трейдинговая компания Glencore [стала] (https://rns.online/energy/Glencore-stala-krupneishim-pokupatelem-nefti-Urals-u-Rosnefti-2017-01-31/) крупнейшим покупателем российской нефти Urals у «Роснефти», обойдя компанию Trafigura.
Trafigura — нидерландская компания, специализирующаяся на торговле металлами и углеводородным сырьем.
Rambler News Service: последние новости
«Нафтогаз» пообещал не конфисковывать транзитный газ в счет взыскания $2,56 млрд с «Газпрома» РСТ не ожидает значительного роста спроса на туры в Египет после открытия авиасообщения с Каиром «Газпром» приобретет у Siemens оборудование для Грозненской ТЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ281
В Госдуме оценили заявление Порошенко58
Украина пожаловалась в ООН164
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля730
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве12
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение