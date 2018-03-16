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Reuters: «РЕСО-Гарантия» планирует IPO в апреле
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Reuters: «РЕСО-Гарантия» планирует IPO в апреле 

ТАСС 21 час назад
ТАСС, 16 марта. Cтраховая компания «РЕСО-Гарантия» планирует IPO в апреле 2018 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника. В компании заявляют, что решение о размещении не принято.
По данным Reuters, организаторами первичного размещения акций компания выбрала Bank of America Merril Lynch, Citi, ВТБ, Сбербанк, "Ренессанс капитал", Deutsche Bank и Societe Generale.
"Никаких решений на эту тему не принято, ни в части самого факта размещения, ни в части банков, ни в части сроков", — заявил ТАСС заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.
Как сообщалось ранее, планы выйти на IPO впервые появились у «РЕСО-Гарантия» 10 лет назад, однако в 2007 году основные акционеры компании — братья Саркисовы — отдали предпочтение продаже инвестору, 36,7% компании приобрел французский страховщик AXA за €810 млн  По итогам 2017 года «РЕСО-Гарантия» заняла третье место на страховом рынке РФ по объему сборов (88,3 млрд рублей). Чистая прибыль компании по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 50,5% — до 12,6 млрд рублей. Уставный капитал компании составляет 3,1 млрд рублей.
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