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Операционная прибыль VR Group продемонстрировала рост в 2017 году
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Операционная прибыль VR Group продемонстрировала рост в 2017 году 

РЖД-Партнер 21 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Совокупный объем перевозок VR Group в прошлом году увеличился на 5,8% до 43,7 млн т. Основную грузовую базу составляют сырьевые материалы, лесная и химическая продукция и строительные грузы.
Выручка крупнейшего в Финляндии производителя железнодорожной инфраструктуры VR Track выросла на 2,6% до €302,1 млн  На рынке пассажирских перевозок доля железнодорожного сообщения выросла на 7,6% до 126,9 млн человек в сравнении с 2016 годом. В компании отмечают, что рост показателя обусловлен конкурентной стоимостью услуг и сокращением времени следования поездов по популярным маршрутам.
Со значительным ростом спроса на пассажирские перевозки, VR Group увеличила количество скоростного подвижного состава на 8%.
РЖД-Партнер: последние новости
Первый рейс между Москвой и Каиром может состояться 11 апреля Минтранс предлагает передать 10% пассажирских перевозок частным компаниям Объем контейнерных перевозок по сети РЖД за 2 месяца вырос на 13,2%, до 643,7 тыс. TEU
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