Операционная прибыль VR Group продемонстрировала рост в 2017 году

Совокупный объем перевозок VR Group в прошлом году увеличился на 5,8% до 43,7 млн т. Основную грузовую базу составляют сырьевые материалы, лесная и химическая продукция и строительные грузы.

Выручка крупнейшего в Финляндии производителя железнодорожной инфраструктуры VR Track выросла на 2,6% до €302,1 млн На рынке пассажирских перевозок доля железнодорожного сообщения выросла на 7,6% до 126,9 млн человек в сравнении с 2016 годом. В компании отмечают, что рост показателя обусловлен конкурентной стоимостью услуг и сокращением времени следования поездов по популярным маршрутам.

Со значительным ростом спроса на пассажирские перевозки, VR Group увеличила количество скоростного подвижного состава на 8%.