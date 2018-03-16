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СМИ: Trafigura намерена с апреля стать основным покупателем нефти Urals у «Роснефти»
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СМИ: Trafigura намерена с апреля стать основным покупателем нефти Urals у «Роснефти» 

Прайм 21 час назад
Нидерландский сырьевой трейдер Trafigura намерен с апреля вернуть себе статус основного покупателя нефти марки Urals у российской "Роснефти", передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Trafigura укрепит свое доминирующее положение при покупке у «Роснефти» нефти Urals с апреля, когда истечет срок пятилетнего контракта «Роснефти» с Vitol и Glencore, сообщили три источника.
"Роснефть", Trafigura, Glencore и Vitol отказались от комментариев, отмечает агентство.
"Роснефть" в марте 2013 года подписала долгосрочные контракты со швейцарским сырьевым трейдером Glencore и одним из крупнейших мировых независимых нефтетрейдеров Vitol, предусматривающие поставки Glencore до 46,9 миллиона тонн нефти, Vitol — до 20,1 миллиона тонн.
Trafigura — нидерландская компания, специализирующаяся на торговле металлами и углеводородным сырьем. Компания основана в 1993 году. Штаб-квартиры располагаются в швейцарском Люцерне и в Амстердаме. Чистая прибыль Trafigura за 2016-2017 финансовый год снизилась на 9%, до 887 миллионов долларов.
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