СМИ: Trafigura намерена с апреля стать основным покупателем нефти Urals у «Роснефти»

Нидерландский сырьевой трейдер Trafigura намерен с апреля вернуть себе статус основного покупателя нефти марки Urals у российской "Роснефти" , передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Trafigura укрепит свое доминирующее положение при покупке у «Роснефти» нефти Urals с апреля, когда истечет срок пятилетнего контракта «Роснефти» с Vitol и Glencore, сообщили три источника.

"Роснефть", Trafigura, Glencore и Vitol отказались от комментариев, отмечает агентство.

"Роснефть" в марте 2013 года подписала долгосрочные контракты со швейцарским сырьевым трейдером Glencore и одним из крупнейших мировых независимых нефтетрейдеров Vitol, предусматривающие поставки Glencore до 46,9 миллиона тонн нефти, Vitol — до 20,1 миллиона тонн.