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«Агроком» сфокусируется на мясопереработке и девелопменте после продажи «Донского табака»
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«Агроком» сфокусируется на мясопереработке и девелопменте после продажи «Донского табака» 

ТАСС 22 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Многоотраслевой холдинг «Группа Агроком» (головной офис в Ростове-на-Дону) переориентирует свой бизнес на мясопереработку и девелопмент после продажи компании «Донской табак» одному из мировых лидеров по производству сигарет Japan Tobacco Inc. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании со ссылкой на генерального директора Сергея Сапотницкого.
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"С учетом объективных обстоятельств, сложившихся на рынке — отрицательная динамика, ужесточение регулирования и акцизной политики, рост теневой составляющей — стало очевидным, что возможности для развития отдельного табачного предприятия, функционирующего вне крупной международной табачной корпорации, год от года сокращаются, — отметили в пресс-службе. — Советом директоров «Группы Агроком» принято решение о переориентации бизнеса и фокусировке на других масштабных проектах — производстве упаковки, мясопереработке, девелопменте".
Сделка не отразится на работе ростовского предприятия, подчеркнули в компании.
По словам Сапотницкого, переговоры и подготовка сделки велись более года, «это решение взвешенное и продуманное». Ожидается, что сделка будет закрыта к началу третьего квартала 2018 финансового года после ее нормативного оформления.
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