Дом.РФ планирует завершить финансовое оздоровление «Российского капитала» в 2018 году

Дом. РФ (ранее — АИЖК) планирует завершить финансовое оздоровление банка «Российский капитал» до конца 2018 года, сообщили RNS в компании.

«Дом.РФ планирует восстановить дефицит чистых активов «Российского капитала» к концу 2018 года. В настоящее время в соответствии со стратегией, утвержденной наблюдательным советом Дом.РФ в декабре 2017 года, реализуется программа трансформации и создания ипотечно-строительной модели на базе банка. До конца 2018 года будет завершен план финансового оздоровления, оптимизирована сеть отделений и численность персонала. Финансовое оздоровление позволит покрыть имеющийся дефицит и перейти на безубыточную работу банка», — отметили в Дом.РФ.

Ранее RNS сообщило, что на момент передачи «Российского капитала» в АИЖК в конце декабря 2017 года «дыра» в капитале кредитной организации составляла 34,7 млрд рублей. Такие данные содержатся в консолидированной финансовой отчетности компании за 2017 год. Как поясняют в Дом.РФ, «это стало основным фактором снижения достаточности собственных средств Дом.РФ с 44,2% по итогам 2016 года до 15% по итогам 2017 года».

В компании уточнили, что в настоящий момент группа «Российский капитал» состоит из двух основных сегментов — банковского сектора (АКБ «Российский капитал» и его дочерний «Социнвестбанк» ) и проекта по завершению строительства домов СУ-155

Всего у СУ-155 было 145 проблемных объектов, в строительство которых вложились около 31 тыс. граждан. «Российский капитал» занимается достройкой 130 объектов. Строительством 15 объектов в Московской области занимается компания «Стройпромавтоматика».

Дом.РФ [оценил] (https://rns.online/consumer-market/DomRF-otsenil-ostavshiesya-zatrati-na-dostroiku-obektov-SU-155-v-209-mlrd-rublei-2018-03-16/) оставшиеся затраты на достройку объектов СУ-155 в 20,9 млрд рублей.